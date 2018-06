<span style='text-decoration: underline;'>Première en Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de code213, école consacrée aux métiers du web</span>

Les entreprises algériennes rencontrent des besoins très forts dans le recrutement de collaborateurs formés au digital. Dans le même temps, de nombreux Algériens talentueux, peinent à trouver un emploi en phase avec leurs aspirations dans un contexte d’évolutions rapides du marché.

Ainsi, fort de ce constat, code213, en partenariat avec Simplon.co, a décidé de lancer une offre de formations aux métiers du digital à Alger à partir de la rentrée 2018. «code213 ambitionne de devenir la première école des métiers du web du Continent africain. Elle vise à former des experts sur les enjeux digitaux, capables de contribuer à la transition de l’économie algérienne vers une économie digitale.», indiquent les responsables de l’école jeudi lors d’une rencontre organisée à l’hôtel en présence des spécialistes et chefs d’entreprises.

Selon les explications, code213 propose des formations de 3 à 6 mois très ancrées dans la pratique (stage de 6 mois, collaboration étroite avec les entreprises, mises en situation professionnelle). «La pédagogie innovante de code213, «powered by» Simplon, repose sur le «learning by doing» et sur le «peer programming», un fonctionnement participatif qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l’apprentissage par projets.», indiquent-ils et d’ajouter «code213 a enfin une ambition sociale. Nous voulons faire du numérique un véritable levier d’inclusion et révéler des talents parmi des publics peu représentés dans le secteur. En complément des formations à temps plein qui donneront lieu à l’obtention d’un diplôme, code213 proposera des séances d’initiation au code à destination des enfants, ainsi que des programmes réservés en priorité aux femmes.»

En raison de la qualité de la formation, code213 sera en mesure de garantir l’obtention d’un stage de 6 mois au sein de l’une des entreprises partenaires en Algérie ou à l’étranger. Les meilleurs candidats pourront en outre, voir financer leurs frais de scolarité afin de permettre l’intégration de tout un chacun, indépendamment de ses moyens financiers, sur la seule base de son mérite.

Les inscriptions se feront en ligne, sur le site web de l’école (www.code213.tech), jusqu’au 27 septembre 2018, pour une pré-rentrée prévue mi-octobre. La première réunion d’information collective pour répondre aux questions des candidats, sera organisée le 1er juillet à 10 heures à El Biar (plus d’informations sur le site de l’école).

À noter que code213 est une école consacrée aux métiers du web qui propose une large gamme de formations, du développement d’applications au web marketing. Basée à Alger, code213 propose des formations courtes de 6 mois suivies de 6 mois de stage afin de garantir l’employabilité de ses étudiants. Pour Simplon, c’est un réseau de fabriques numériques qui compte plus de 40 lieux de formation dans le monde labellisés par la «Grande Ecole du numérique». Depuis sa création, Simplon a formé plus de 2200 étudiants. L’expérience de Simplon en matière d’expertise pédagogique et son solide réseau d’entreprises partenaires permettront de mettre code213 au niveau des meilleurs standards internationaux en matière de formation inclusive aux métiers du web.

Alger: Noreddine Oumessaoud