<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la brigade de l’énergie chez la SDO</span>

La Direction de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) de Sidi Bel-Abbés, vient de créer une brigade dite de l’énergie et qui commence son travail dès aujourd’hui le 26 du mois d’avril en cours. Cette brigade se compose de cinq éléments qui sont un ingénieur de sécurité, un électricien distributeur, un distributeur de gaz et des agents de l’agence commerciale de la SDO-SBA. Cette équipe va sillonner les différentes communes et villages de toute la wilaya de Sidi Bel-Abbès dans le but de se rapprocher des clients et leur offrir de l’aide et des conseils nécessaires, surtout en matière de sensibilisation sur les dangers de l’électricité et le gaz et l’économie de leurs exploitations.

M.Bekkar