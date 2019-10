<span style='text-decoration: underline;'>Examen clinique de l’APW sur la santé à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>De la santé pour tous, à la sécurité de tous</span>

Tout comme la gestion du ramassage des ordures est en ce moment l’une des grandes hontes d’Oran, la santé de cette wilaya souffre d’un faisceau de dérégulations qui cache mal les maux que subit ce secteur sensible. La troisième session de l’APW d’Oran, la toute première du genre présidée par le nouveau wali M. Abdelkader Djellaoui, a scanné en profondeur les organes de ce registre dont la santé exige de grosses interventions. Ce n’est pas pour rien que l’APW lui a consacré toute la journée du dimanche 27 courant.

Le reste de la feuille de route, à savoir la problématique des Ressources en eaux, les collectivités locales, le monde du travail dans la wilaya et les projets d’aménagements touristiques, des dossiers décortiqués hier lundi. Le moins que l’on puisse dire de cette session, c’est que le style «langue de bois» n’est plus à son apanage. Surprenant magnifique, absolument inédit ! L’état actuel censé nous guérir, a été diagnostiqué et livré crûment aux élus de la place, dans tous ses méandres, ses besoins – énormes ! – ses attentes, ses efforts et sa confiance en des jours meilleurs, vous le devinez, en termes d’équipements et de compétitivité. Autres temps, autres comportements, les retombées de la nouvelle démocratie en marche, ont libéré les responsables dans leurs communications et leurs lectures sur les problèmes de développement. Lui-même médecin de formation et de profession, le président de l’APW Abdelkader Méliani, n’hésitait pas à abonder sur les manquements insoutenables dans le domaine de la santé, allant dans le sens de ses élus qui avaient enquêté sur le terrain et dressé des rapports objectifs. Le président Méliani ne se voulait pas caustique lorsque en affirmant que «beaucoup de structures hospitalières ne disposent ni de fil, ni de seringues, ni d’injections et les malades se retrouvent dans l’univers de la débrouillardise».

Unanimité de l’APW et du Wali sur l’état des lieux

Cependant, c’est l’abondance des informations peu réjouissantes livrées par le Directeur de la Santé et de la Population d’Oran, M. Bouda, qui s’ouvriront obligatoirement vers une prise en charge sérieuse des points noirs de ce secteur dans la wilaya. Cet état des lieux n’est pas perceptible, sauf évidemment pour ceux qui sont confrontés à la toile douloureuse des hôpitaux, des polycliniques et toutes autres dépendances hospitalières. Pour M. Bouda, «parmi les priorités, la santé de proximité nous interpelle, pour plusieurs raisons du reste connues des populations». Sans faire le tour des communes éloignées et des neuf daïras de la région, l’image clé de sa présentation se résume à «la régulation et la prise en charge technique et professionnelle des malades, en croissance continue». Entre autres préoccupations: «certaines structures ne disposent pas de personnel qualifié, ni d’agents d’entretien. Je demande un avis de recrutements pour ce type de profil. Créer des maternités sans équipements adaptés, dont un bloc d’interventions n’est pas rationnel». Le wali d’Oran, le pensionnaire de l’APW et les élus valident. Certains praticiens, notamment les dames, s’offusquent de cette situation. L’une d’elle, une professionnelle de l’environnement soulève une monstruosité dont on évite de parler: «dans certaines plateformes de santé, les déchets hospitaliers sont mélangés dans le ramassage des ordures, alors que c’est strictement interdit !» clame-t-elle. Choqué, Abdelkader Méliani tonne sa colère: il faut savoir que ces détritus sont consommés par des bêtes, dont des vaches ! Et nous nourrissons nos enfants avec le lait de vache…». Pourtant, à l’œil nu, la wilaya d’Oran offre un beau panorama de structures anciennes et récentes qui n’ont rien à envier à leurs homologues à l’étranger et que les Algériens évoquent par dépit. D’abord, la couverture de la wilaya en structures de santé reste acceptable, du moins sur le plan des édifices d’accueil. Le contenu, c’est une autre histoire comme l’ont souvent rappelé les membres de l’APW au cours de cette session spectaculaire et leur Président. Ensuite, les nouveaux édifices immaculés de la couleur universelle de la santé, suscitent la fierté. Dans ce domaine, de gros investissements ont été réalisés tous de niveau international, mais qui n’influent pas encore sur l’amélioration de la prise en charge médicale locale. La wilaya d’Oran est ceinturée de 50 polycliniques, 5 maternités, 173 salles de consultations ou chirurgie dentaire et 119 salles de soins, réparties sur les 26 communes. Deux hôpitaux de proximité de 240 lits chacun à Sidi Chahmi et Gdyel, ainsi qu’une structure de 120 lits à Oued Tlélat renforcent le potentiel de la wilaya.

Bientôt 3 générateurs de radiothérapie

Et pour la capitale des jeux Méditerranéens ? Le vieux CHU continue de rendre de loyaux services, continuellement remis à niveau sans réellement le transformer. M. Bouda le DSP, a réussi quelques effets d’annonce dans cette session particulièrement animée. Un avis d’appel d’offres a été émis pour acquérir un troisième scanner confie-t-il. Deux générateurs de radiothérapie seront installés, plus un troisième est déjà inscrit et accepté par la tutelle. Quant à l’EHU dont le statut diffère de celui du CHU, M. Bouda précise «qu’il exerce avec des équipements obsolètes à renouveler». Sauf que «l’EHU du 1er Novembre est limité par des problèmes de financement, il vit de subventions et forcément, ne possède pas les moyens de sa politique de renouvellement». Pour l’heure, ajoute le DSP, l’urgence sera de le doter d’un deuxième scanner pour le soulager de l’énorme pression qui le jugule, en installant la nouvelle machine aux urgences». Certes, il est évident que la satisfaction des besoins en termes de santé publique et de formation, constitue le meilleur investissement pour la région d’Oran, comme pour l’ensemble du pays. Cet axiome atteste de la problématique de la régulation. Celle-ci sera plus facilement domptée lorsque la flambante université de médecine d’Oran et ses I0.000 étudiants, abordera son rythme de croisière. Afin que nous atteignions la santé pour tous, parvenir à la sécurité pour tous.

Fayçal.H