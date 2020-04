<span style='text-decoration: underline;'>Pour les familles nécessiteuses et affectées par les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la distribution de plus de 37000 kits alimentaires</span>

Pour les familles nécessiteuses et affectées par les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus : Lancement de la distribution de plus de 37000 kits alimentaires

La distribution de plus de 37.000 kits alimentaires a été lancée mardi dans la wilaya d’Oran, dans le cadre d’une opération de solidarité pour les familles nécessiteuses et affectées par les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui a supervisé l’opération au niveau des docks des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS), dans la zone industrielle de la commune d’Es Sénia et au palais des expositions de hai Medina Jdida de la ville d’Oran, avant de donner son coup d’envoi.

A cette occasion, le même responsable a déclaré que cette opération de distribution de plus de 37.000 colis alimentaires comme première étape sera suivie par une deuxième portant sur plus de 13.000 colis alimentaires. A noter que la valeur du colis est estimée à 6.000 DA. La distribution de ces aides de bienfaiteurs, d’entrepreneurs, d’opérateurs économiques, de commerçants et autres est assurée par près de 300 associations, dont les Scouts musulmans algériens (SMA) et le Croissant-Rouge algérien (CRA).

Ces kits seront accordés aux familles qui n’ont pas bénéficié de l’allocation de 10.000 DA. Quelque 62.000 familles ont été recensées pour bénéficier de cette allocation dont l’opération a été lancée mardi dernier à travers les bureaux de poste des différentes communes de la wilaya. M. Djellaoui a annoncé que le total d’aides de la wilaya d’Oran a atteint 1 milliard DA dont 600 millions DA d’aides de l’Etat et 400 millions DA de bienfaiteurs. A rappeler que 25.000 colis alimentaires collectes a l´initiative de bienfaiteurs ont ete attribues dans des actions de solidarite encadrées par la wilaya et l’APW au profit de l’EHU «1er novembre», le CHU «Dr Benzerdjeb» et des établissements sanitaires.