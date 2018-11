<span style='text-decoration: underline;'>En prévision des Jeux méditerranéens 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement de la réalisation de trois piscines semi-olympiques</span>

Les travaux de réalisation de trois piscines semi-olympiques ont été lancés jeudi dans la wilaya d’Oran, en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens de 2021.

Le wali d’Oran Mouloud Chérifi a donné, en présence des autorités locales, le coup d’envoi des travaux de réalisation de ces infrastructures dans les communes d’Es Sénia, Misserghine et Cap Blanc (Ain El Kerma) visant à encourager la pratique de la natation chez les jeunes catégories.

A l’occasion, il a insisté sur la réduction des délais de réalisation de 16 à 10 mois, soulignant que la wilaya nécessite d’autres piscines de proximité. Ces projets, dotés d’enveloppes de 136 à 148 millions DA sur budget de la wilaya, prévoient des piscines de 8 couloirs de 25 mètres, des vestiaires, des locaux techniques. D’autre part, plus de 20 stades de proximité sont réalisés cette année à travers la wilaya en vue d’encourager la pratique sportive. En outre, à Cap Blanc dans la commune d’Ain El Kerma, un centre de préparation sportive sera réalisé au profit des équipes et clubs sportifs pour y effectuer des stages au lieu de se diriger vers l’étranger, selon les explications fournies par le directeur de la jeunesse et des sports.

Ce projet comporte aussi un camp de jeunes de 120 lits, cinq chambres haut standing de 30 lits et un réfectoire qui s’ajoute à une piscine semi-olympique (25 m), une salle de sports, un terrain de football en gazon artificiel, et une piste d’athlétisme. Le DJS a annoncé le lancement avant la fin d’année en cours de la réalisation de trois autres piscines semi olympiques (25 m) à hai «Nedjma» (ex Chteibo), à El Kerma et à hai Bouamama (Oran). La wilaya d’Oran, qui disposait il y a quelques années seulement d’une seule piscine à hai Medina Jdida, compte actuellement 7 piscines opérationnelles, en attendant la réception en avril prochain de trois autres au pôle urbain de Belgaid, à Bir El Djhir et à Ain Turck, pour atteindre 20 piscines semi-olympiques et de proximité avant le rendez-vous des Jeux méditerranéens de 2021. Elle compte aussi 34 clubs de natation, de plongée et autres sports aquatiques.