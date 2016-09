<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>Lancement de la réalisation d’une ferme expérimentale d’aquaculture et de biologie marine</span>

L’université «Abdelhamid Ibn Badis» de Mostaganem lancera prochainement la réalisation d’une ferme expérimentale d’aquaculture et de biologie marine dans la commune de Stidia (15 km à l’ouest du chef lieu de wilaya), a-t-on appris mardi du directeur de cet établissement d’enseignement supérieur.

Le professeur Belhakem Mustapha a indiqué, lors d’un point de presse, que ce projet qui s’étend sur une superficie de 4 hectares permettra, une fois mis en service, d’effectuer des études et recherches sur différentes espèces marines, ainsi que la formation des étudiants dans ce domaine pour développer la filière aquacole. Les procédures administratives portant sur l’acquisition du terrain et la délivrance du permis de construire ont été achevés en attendant la désignation de l’entreprise chargée des travaux. Par ailleurs, les travaux sont en cours pour la réalisation de nombreux projets à travers des facultés dont deux amphithéâtres et l’aménagement d’un autre totalisant 900 places pédagogiques dans les facultés de sciences et technologies (ex institut d’agronomie) et l’école supérieure d’agriculture, ainsi que la construction d’un bloc pour laboratoires et deux autres pédagogiques. Il est attendu bientôt la réception d’une salle omnisports à l’institut d’éducation physique et sportive, a-t-on annoncé. L’université «Abdelhamid Ibn Badis» de Mostaganem a accueilli, à la nouvelle rentrée, 5.654 nouveaux étudiants dont 200 et 350 étudiants à l’école supérieure des enseignants et l’école supérieure d’agriculture respectivement, pour atteindre un effectif global de 31.000 étudiants répartis sur sept facultés. Cet établissement d’enseignement supérieur sera doté par 72 postes budgétaires de maitre assistant, sachant que l’université compte 12 domaines, 34 filières et 76 spécialités. L’enseignement supérieur dans la wilaya dispose de 9 facultés, d’un institut d’éducation physique et sportive, d’une école supérieure des enseignants, d’une autre d’agriculture, d’une école préparatoire en sciences de la nature et vie et de sept cités universitaires accueillant d’une capacité théorique de plus de 15.000 lits.