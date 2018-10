<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh </span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des festivités commémorant la journée nationale de l’émigration</span>

Les cérémonies marquant la journée nationale de l’émigration, coïncidant avec le 57ème anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, ont débuté mercredi à El Bayadh, en présence du ministre des Moudjahidine Tayeb Zitouni.

Les festivités commémoratives auxquelles ont pris part les autorités civiles et militaires et des membres de la famille révolutionnaire, ont débuté par une cérémonie de dépôt d’une gerbe de fleurs au carré des martyrs du chef-lieu de wilaya et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada.

Le programme de commémoration de cette journée historique comprend une cérémonie en l’honneur de la famille révolutionnaire, une conférence sur le sens et la portée de cette journée nationale de l’émigration, prévue à l’institut national spécialisé de formation professionnelle «Bensaidi Abdelaali» d’El Bayadh, et la signature d’une convention entre la direction locale des Moudjahidine et celle de la santé et la population.

Tayeb Zitouni procédera, à cette occasion, à l’inauguration d’une stèle dédiée à la résistance populaire menée par Cheikh Bouamama, érigée à l’entrée Est du chef lieu de wilaya, d’une salle polyvalente au nouveau pôle urbain d’El Bayadh, baptisée du nom du chahid «Youcefi Boucherit».