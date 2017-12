<span style='text-decoration: underline;'>AADL à TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des travaux de réalisation de 200 logements à Theniet El Had</span>

Lancement des travaux de réalisation de 200 logements à Theniet El Had

Le coup d’envoi des travaux de réalisation de 200 logements de l’Agence, dans le cadre de l’amélioration et du développement du logement (AADL) à Theniet El Had, a été donné par le wali Abdelkader Benmessaoud, à l’occasion de la commémoration du 57e anniversaire des manifestations du 11 Décembre 1960.

Abdelkader Benmessaoud a procédé jeudi dernier, au lancement du projet de 200 logements AADL, dont a bénéficié la commune de Theniet El Had, avec un délai de réalisation ne dépassant pas les 24 mois, selon la fiche technique présentée sur place. Le premier magistrat de la wilaya a saisi cette occasion, pour appeler les responsables en charge du projet, à respecter les délais de réalisation, ainsi que la qualité avant de demander aux autres responsables concernés, de prévoir la dotation de ces 200 logements de toutes les structures nécessaires. Selon les détails fournis au cours de cette visite, le montant du marché de l’ordre de 907 531 875, 05 DA, a été alloué pour la concrétisation de ce projet.

La superficie globale lui étant affectée, est de 17 169 M2, pour la réalisation de 100 logements F3 et 100 logements F4, dont la surface habitable est de 15 500 M2. Le projet est confié à une entreprise privée. Le contrôle technique sera assuré par le ‘’CTC’’ et le suivi est assuré par la Sarl Archimede. Selon la fiche technique présentée au wali. Dans le même contexte, la commune de Theniet El Had a bénéficié aussi, d’un projet de 500 unités dans le cadre du LPA. Ensuite, le wali s’est rendu au camp de jeunes de 300 lits, à proximité du parc de cèdres d’El Medad, en cours de réalisation, au taux d’avancement de 60% pour un coût de 5 632 545 DA, dans un délai de 12 mois dont les travaux ont démarré le 18/05/2017. Même le projet de réalisation d’un hôtel “El Aziz”, dans le cadre de l’investissement privé, a été inspecté par le wali. Cet hôtel «El Aziz», est composé d’un seul bloc en R+3. Ce projet peut-être classé «3 étoiles».

Les espaces y étant prévus, sont un hôtel de 24 chambres, (48 lits), ainsi qu’un parking de 24 places, une piscine couverte de 543,00m2, hammam traditionnel de 175,07m2, hammam Sauna de 100, 14 m2, une salle aérobic de 28,10m2, un salon de coiffure de 37,40m2, une supérette de 140,70m2, un restaurant de 164,20m2, un salon de thé de 164m2, salle de banquets pour hommes de 195,25m2, salle de banquets pour femmes de 195,25m2 dont le taux d’avancement des travaux est de 60%. Par ailleurs, les travaux ont été lancés le 19 juillet 2017, un délai de 18 mois et un coût de 347 205 280,00 DA, (réalisation et équipement).

Le premier chef de l’exécutif saisira cette occasion pour faire l’évaluation de tous les projets, en ne manquant pas de rappeler aux entreprises chargées de la réalisation de ces derniers, de respecter les délais, quant à leur construction. Surtout, que M. Abdelkader Benmessaoud paraît vouloir se rapprocher du citoyen pour réhabiliter, améliorer et moderniser le visage de la wilaya. Celui-ci, semble soucieux de la promotion de cette région de l’Ouarsenis, en mettant en œuvre les mécanismes nécessaires, tout en assurant un suivi judicieux, rigoureux et permanent sur le terrain.

Mohamed Achraf