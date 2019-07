<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Lancement des travaux de réhabilitation du stade Ahmed-Zabana</span>

Des travaux de réhabilitation viennent d’être lancés au niveau du stade Ahmed-Zabana d’Oran en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens que va abriter la ville en 2021, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Les travaux en question concernent les gradins, la tribune officielle et les vestiaires, a expliqué à l’APS, Badreddine Gharbi, le premier responsable de la DJS. Outre ces équipements, le stade, qui a bénéficié d’une nouvelle pelouse synthétique il y a deux années de cela, sera doté d’un tableau électronique géant. «Un avis d’appel d’offre a été lancé dans ce registre en attendant de recevoir les propositions des opérateurs intéressés», a déclaré M. Gharbi. La fermeture du stade en question coïncide avec l’entame des préparatifs du MC Oran pour la nouvelle saison, ce qui a obligé cette formation de Ligue 1 de football de délocaliser ses entrainements, qui débutent ce samedi, au stade Habib-Bouakeul. A ce propos, le DJS d’Oran a rassuré que le stade Ahmed-Zabana, qui aura un nouveau «look’’, sera prêt avant le coup d’envoi du championnat prévu pour la mi-août prochain afin de permettre au MCO d’y recevoir ses adversaires. Outre ce stade, six autres infrastructures sportives connaissent depuis un bon bout de temps des travaux importants de remise à niveau en prévision des JM. Il s’agit de la piscine municipale de M’dina J’dida, le Palais des sports Hammou-Boutlélis, le centre de tennis à Haï Essalam, le centre d’équitation (hippodrome) dans la commune d’Es Senia, le champ de tir de Bir El Djir et l’Institut de formation des cadres de la jeunesse (INFS / CJS) ex-CREPS d’Aïn El Turk. Pour la concrétisation de tous ces projets, plus de 1,9 milliard de dinars ont été mobilisés par les pouvoirs publics. La réception de tous ces équipements sportifs, ainsi que du nouveau complexe olympique et du village méditerranéen implantés dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran, tous deux en cours de réalisation, est prévue au plus tard pour juin 2020, a-t-on indiqué.