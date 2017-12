<span style='text-decoration: underline;'>Front de Mer</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’études spéciales pour des travaux de réhabilitation urbanistique</span>

Dans le cadre des projets de développement et d’embellissement, à concrétiser au niveau de la wilaya d’Oran, les services techniques concernés, ont lancé des études spéciales concernant notamment, les travaux de réhabilitation urbanistique et d’embellissement qui toucheront certains lieux du Front de Mer. Ainsi, ce projet concerne le lieu dit Sidi M’hamed et s’étalera jusqu’au jardin méditerranéen. Dans le même cadre, il a été précisé, qu’il y aura entre autres, l’aménagement des espaces, avec des bancs et des jeux attractifs pour les enfants. Ce lieu permettra d’accueillir les gens qui viendront pour s’évader de la routine, s’aérer et également contempler la nature et la vue féerique, ainsi qu’aux enfants qui pourront profiter du jardin en usant des jeux attractifs durant les vacances et également les moments de loisirs précise-t-on.

Bekhaouda Samira