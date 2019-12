<span style='text-decoration: underline;'>Suivant la nouvelle loi</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement du classement de 24 établissements hôteliers</span>

Le classement de 24 établissements hôteliers est actuellement en cours dans la wilaya d’Oran suivant la nouvelle loi fixant les conditions et modalités d’exploitation des hôtels et visant la décentralisation de cette opération, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du tourisme et de l’artisanat.

La commission locale a retenu 24 établissements hôteliers pour classement suivant le nouveau cadre juridique inclus dans le décret exécutif promulgué cette année en matière de classement des hôtels, a déclaré, à l’APS, le chef de service suivi et contrôle des activités touristiques à la direction.

Lancée à la mi-octobre dernier, cette opération touche les hôtels 5, 4 et 3 étoiles pour concerner ensuite d’autres hôtels de classement inférieur, selon la même source qui a indiqué, que le classement est renouvelable tous les cinq ans en adéquation avec les changements opérés sur l’hôtel et sa gestion, soulignant que la commission, qui évalue les établissements hôteliers, peut réduire la note et les étoiles en cas de violation des dispositions légales spécifiques à l’activité.

Installée en septembre dernier, cette commission effectue des sorties sur le terrain trois fois par semaine. Elle est composée de représentants de plusieurs secteurs que sont le tourisme, l’artisanat, la santé, le commerce, la protection civile et la Fédération nationale des établissements hôteliers, entre autres.

L’opération de classement des hôtels est supervisée par la commission nationale compétente au niveau du ministère du Tourisme et de l’Artisanat. A noter qu’Oran recèle actuellement 176 établissements hôteliers de diverses étoiles.