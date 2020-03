<span style='text-decoration: underline;'>Jijel</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’un projet d’élevage de dorade en mer à El Ouana</span>

Les travaux de réalisation d’une ferme d’élevage de dorade en plein mer ont été lancés cette semaine à EL Aouna ( 20 km ouest de Jijel), à l’initiative d’un investisseur privé, a-t-on appris, jeudi, de la directrice de la pêche et des ressources halieutiques, Nadia Ramdane.

«Ce projet concerne dans sa première phase l’installation avant le début du mois mars au large de la mer de quatre cages flottantes sur les huit prévues, pour une capacité de production de 600 tonnes de dorade», a précisé à l’APS cette responsable. Elle a ajouté que ce huitième projet du genre de la wilaya de Jijel devrait permettre la création de 24 emplois directs et 70 autres indirects en plus 7 fermes aquacoles pour l’élevage de moules dans les régions d’Oued Zhor, Beni Belaid, Sidi Abdelaziz, grand phare , El Aouna, Taza et Ziama Mansouriah. Cet investissement s’assigne l’objectif de multiplier la production halieutique et de générer des postes de travail selon la directrice de la pêche et des ressources halieutiques qui a souligné que de nombreuses facilitations sont accordées aux porteurs de projets aquacoles en ce qui concerne aussi bien dans le volet technique qu’administratif.

Elle a à ce propos évoqué l’accompagnement technique et la formation spécialisée de la main d’£uvre, en plus de la création de spécialités annexes au sein des universités du pays et la mise à disposition d’espaces nécessaires à ce genre d’activités. Il est à noter que pas moins de 22 demandes d’investissement dans le domaine de l’aquaculture ont déposées dans la wilaya de Jijel au cours de ces vingt dernières années.