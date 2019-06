<span style='text-decoration: underline;'>Daira d’Ain el Turck</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une campagne de lutte contre l’exploitation illégale des plages</span>

Les autorités locales administratives et sécuritaires de la daira d’Ain Turck (Oran) ont lancé une opération de lutte contre l’exploitation illégale des plages.

Les propriétaires proposant des parasols, des tables et des chaises sont sommés de respecter la réglementation en vigueur dans ce domaine. Cette opération sera généralisée au niveau de toutes les plages de la daira fréquentées par les estivants de la wilaya et d’autres régions durant la saison estivale, a-t-on indiqué.

A chaque saison estivale, des dépassements sont commis par des jeunes exploitant illégalement les plages d’Oran et les autorités locales rappellent à chaque fois avant le lancement de la saison estivale la gratuité des plages permettant aux estivants de disposer librement sans être contraints à louer des tables, des chaises et des parasols à des prix élevés, a-t-on souligné.

A noter que des jeunes exploitant les plages d’Oran n’ont pas respecté les instructions des autorités locales aux premiers jours de l’ouverture officielle de la saison estivale et des estivants se sont plaints de cette situation.

Des citoyens d’Oran ont déploré la situation des plages en raison notamment de l’accumulation de détritus, la jugeant «inacceptable».

Les services concernés de la wilaya tentent de remédier à cette situation en ouvrant une ligne nouvelle verte au niveau de la cellule de protection de l’environnement du cabinet du wali, pour l’accueil des doléances et des préoccupations des citoyens concernant les prestations offertes lors de cette saison au niveau des plages et les lieux de repos et de cure, selon un communiqué publié mardi sur les réseaux sociaux (Facebook).