<span style='text-decoration: underline;'>le directeur général de la pêche et de l’aquaculture </span>:<br><span style='color:red;'>Lancement d’une enquête nationale sur l’activité de la pêche à partir d’Oran</span>

Une enquête nationale sur la caractérisation socio-économique de l’activité de la pêche en Algérie, qui touchera les 14 wilayas côtières du pays, a été lancée mercredi, à partir d’Oran, par le directeur général de la pêche et de l’aquaculture, Taha Hammouche.

Il s’agit d’une étude exhaustive devant toucher plus de 3.000 pêcheurs, actifs au niveau de 36 ports, a précisé le même responsable, dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de l’étude, effectué au niveau du port d’Arzew.

Cette étude permettra d’avoir une vision claire sur les caractérisations sociales et économiques des métiers de la pêche notamment la pêche artisanale, a indiqué M. Hammouche, ajoutant que les résultats de l’enquête serviront à prendre des décisions adaptées au profit des professionnels de la mer et dans le sens du développement du secteur. Cette enquête viendra compléter une première, menée en 2013, qui a touché quelque 500 pêcheurs. Elle est organisée dans le cadre du Programme d’appui à la diversification de l’économie, secteur de la pêche, DIVECO2, lancé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’agriculture, du développement rural, et la pêche, d’une part, et l’Union européenne d’une autre part.

Par ailleurs, le directeur de la pêche et de l’aquaculture a présidé une cérémonie pour la remise de décision d’exploitation au profit de 32 pêcheurs à la petite senne (destiné à la pêche des petits pélagiques comme la sardine).

Il s’est rendu, ensuite, au Centre des conventions «Mohamed Benahmed» d’Oran, pour la signature d’une convention entre ce centre et la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, relative à la 8ème édition du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (SIPA 2019), prévu du 6 au 9 novembre 2019. La 7ème édition du salon (SIPA 2017) a vu la participation de plus de 150 exposants, de 22 pays étrangers rappelle-t-on.

La nouveauté de la prochaine édition réside dans la participation des différents opérateurs activant dans le domaine de l’économie bleue, (transport maritime, piscatourisme , les télécommunications, l’environnement, l’énergie, etc.). La directrice du CCO, Mme. Souad Chechab, a exprimé sa satisfaction de conclure cette convention et la participation de son établissement à l’organisation de cet évènement important, qui ne peut que renforcer l’image de marque de la ville d’Oran. Le directeur de la pêche et de l’aquaculture a, au terme de sa visite, inauguré une usine de conservation de thon, implanté dans la zone industrielle de Hassi Amer, d’une capacité de production de 2 tonnes par jour.