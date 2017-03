<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement prochain de la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées</span>

Les travaux de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées à proximité de la localité de Selmana dans la commune de Layoune (Tissemsilt), seront lancés prochainement, a annoncé lundi le wali.

Lors d’une visite d’inspection dans la commune de Layoune, Abdelkader Benmessaoud a souligné que ce projet de station technique est important dans la mesure où il contribue à la prévention contre les maladies à transmission hydrique (MTH) et à la protection de l’environnement et des nappes phréatiques contre la pollution. Une enveloppe de 85 millions DA est consacrée à ce projet de station d’une capacité de traitement de 400 mètres cubes d’eaux usées par jour et dont les eaux épurées seront destinées à l’irrigation de 100 hectares de terres agricoles réservées à l’arboriculture fruitière. D’autre part, le wali a fait part de la reconversion de l’ancien siège de la garde communale, situé dans cette localité à proximité du chemin de wilaya (CW 77), en poste avancé de la protection civile. Le chef de l’exécutif de la wilaya a annoncé, par ailleurs, le lancement prochain des travaux d’aménagement et de réalisation de réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité et de voiries au profit de 200 habitations rurales groupées de cette localité, ainsi que l’octroi d’un quota supplémentaire de 60 aides à l’habitat rural à des habitants de la localité de Mekisseba relevant de la commune de Layoune, ajoutant qu’il sera procédé à l’aménagement au profit de 100 habitations rurales dans cette bourgade. A douar «El Messahlia» relevant de la commune de Theniet El Had, le wali s’est de prendre en charge les préoccupations locales concernant l’AEP, l’éclairage public et la rénovation de la route. La visite a été marquée également par la présentation d’un projet d’une huilerie d’olive dans le cadre de l’investissement privé à Selmana, la mise en service d’une salle de soins au douar «Ain Echqok» et l’inspection d’une exploitation d’élevage bovin et d’une minoterie privée dans cette agglomération rurale.