<span style='text-decoration: underline;'>Port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Lancement prochain d’une opération de tri sélectif des déchets recyclables</span>

Une opération de tri sélectif des déchets recyclables sera lancée prochainement au port d’Oran par l’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique (EPIC-CET Oran) et ses partenaires, a-t-on appris jeudi à Oran du directeur de Régions of Climate Action «R20 Med» .

Rachid Bessaoud a indiqué, à l’APS en marge d’une journée portes ouvertes sur la gestion et recyclages des déchets organisée à l’Institut de formation professionnelle des métiers de bâtiment (Oran), que le port constitue un gisement important en matière de collecte de déchets recyclables, sources de richesses, ajoutant «Il faut aller là où il y’a des gisements de déchets et dupliquer ce qui a été fait à Oran» . Il a salué cette opération de récupération des déchets secs valorisables (pneus, bois, cartons, papier, plastique, métaux), initiée par l’EPIC centre d’enfouissement technique avec l’entreprise portuaire d’Oran, expliquant qu’elle sera effective avec la mise en service très bientôt du deuxième centre de tri du CET de Hassi Bounif. Il a fait savoir que des moyens matériels dont une quinzaine de bacs de 670 litres et des camions viennent d’être mobilisés pour la collecte des déchets qui seront acheminés vers le CET de Hassi Bounif.

Une opération similaire a été lancée, il y’a près de 9 mois, avec l’entreprise portuaire d’Arzew, a rappelé la cheffe de section chargée du projet de tri sélectif et récupération (Oran) au niveau de la direction de l’environnement, Amina El Mogharbi, qui ajouté que le CET de Hassi Bounif, le plus grand après celui de Hamissi (Alger) qui réceptionne 1.700 tonnes par jour pour le tri sélectif, verra la mise en service du deuxième centre de tri.au mois de mai prochain au plus tard Ce dernier est doté d’une capacité de 100 tonnes par jour de déchets ménagers et de déchets secs recyclables. Par ailleurs, un cadre à la direction de la formation professionnelle, Mme Alim Akila Djaoudi a donné, dans son intervention lors de cette rencontre, un focus sur la spécialité gestion et recyclage des déchets, expliquant que cette action s’inscrit dans l’ accompagnement pour une insertion professionnelle et remerciant les responsables de l’EPIC CET d’Oran, de la direction de l’environnement et le R 20 Med, en tant que facilitateur et partenaire dans la formation.

Elle a également fait part de l’intention de la direction de l’emploi d’insérer des jeunes ayant bénéficié de cette formation dans le cadre du dispositif d’aide et d’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Cette rencontre a coïncidé avec la sortie de promotion de 9 diplômés en BTS dans la gestion des déchets qui ont présenté des travaux de fin d’études dont notamment «la situation de l’hygiène et la salubrité au niveau de la commune de Bir El Djir» et «le schéma directeur de gestion des déchets dans cette commune». . Cette spécialité s’inscrit dans le cadre du développement des métiers de l’économie verte et du développement durable.