<span style='text-decoration: underline;'>Une bonne initiative  contre l’oubli </span>:<br><span style='color:red;'>L’ancien arbitre international de Basket-ball Mohamed Mourida, honoré</span>

En effet, une réception lui a été dédiée au sein de la salle de fêtes du complexe sportif ASPTT ‘’Kacem Elimam’’ à Oran, en présence de nombreux invités et d’anciens dont des ex-arbitres qui avaient côtoyé Mourida. La cérémonie a été rehaussée par l’ancienne icône et international du basket national Kaddour Bilehkdar, Abdelkader Chouchane, Sid Ali Kaouane ancien du MCA, Mohamed Bouflik ancien sifflet d’Or, Ahmed Benyabou président de Boufarik, entraîneur national des U18 et bien d’autres à l’image des basketteurs de la génération 90 à l’image de Mohamed Boumediene, Djamel Bilekhdar, Mohamed Brik, des présidents de ligues et des membres de la FABB. Le président de la FABB Rabah Bouarifi, dans son allocution, n’a pas manqué d’évoquer le passé de Mourida et lance un appel pour la relance du basketball à Oran: «Mohamed Mourida, a tant donné au basketball en tant qu’arbitre, soit au niveau national ou international. Je tiens à remercier les anciens pour leur présence. «On va faire en sorte que ce genre d’initiative soit pérennisé». Le responsable de la FABB, n’a pas manqué de dire certaines vérités sur la dégringolade de la discipline au niveau de l’ouest, en raison de problèmes à Oran nés de dissensions entre certaines personnes: «les portes ne peuvent pas être fermées pour les anciens, en raison de leur expérience. C’est vraiment dommage qu’Oran, se retrouve aujourd’hui avec deux clubs uniquement, en bute à de nombreux problèmes. C’est vraiment navrant de constater que la région de l’ouest ne fait plus émerger un seul joueur pour les sélections de jeunes, c’est une honte. On va secouer les ligues et nous sommes prêts à les aider».

B.Sadek

Ils ont dit:

Kaddour Bilekhdar: (ancienne star du basketball national)

«Mourida était plein d’ambitions. Une fois, il a été sollicité pour arbitrer un match de cadets drivés en ce temps par Miloud Benmessaoud. Il s’en est bien tiré et après avoir décroché des diplômes, il s’est lancé dans l’arbitrage et même plus, pour devenir référée international. Après avoir mis fin à sa carrière, il a été complètement oublié. C’est malheureux de constater, qu’aujourd’hui, il n’est plus utilisé ou sollicité, ne serait-ce que pour des conseils au regard de son expérience, alors que le basketball aujourd’hui à Oran, a touché le fond, voire appelé à disparaître. A Oran il existe un réel problème, vu qu’il n’y a plus de relève donc plus de formation. En tout cas, Mourida mérite bien tous les égards»

Mohamed Mourida: (ancien arbitre international)

«Merci à tous, notamment le président de la FABB et le président du club ASPTT Oran pour l’organisation de mon jubilé. Ce jubilé, chaque année la ligue de wilaya me promettait pour l’organiser, mais rien n’a été fait. Il a fallu attendre le président de la FABB pour que l’idée soit concrétisée avec le président du club ASPTT Oran. Je dis merci à tous ceux qui ont répondu présents et ça m’a permis de revoir d’anciens basketteurs que j’avais perdus de vue».

Houari Bennacer: (président du club et complexe sportif ASPTT organisateur)

«On a récupéré Mourida pour exercer en tant qu’employé au sein de notre complexe sportif. Lors de la dernière mission de travail avec le président de la FABB à Oran, on a évoqué le cas Mourida et l’idée s’est donc concrétisée avec le président de la FABB. C’était de notre devoir de faire sortir Mourida de l’oubli, lui qui a tant donné au Basketball. Notre club a donc entamé les préparatifs et touché des personnes pour ce jubilé. Mourida mérite plus que cela». B.Sadek