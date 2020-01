<span style='text-decoration: underline;'>Boxe</span>:<br><span style='color:red;'>L’ancien champion professionnel Belarbi Mohamed n’est plus</span>

C’est avec consternation que nous venons d’apprendre le décès du tiaretien, Belarbi Mohamed ancien champion professionnel, décédé à l’âge de 85 ans suite à une longue maladie.

Ce pugiliste a fait ses beaux jours dans la ville de Bordeaux (France) avec ses compagnons, l’Oranais Sebane Ahmed et Ould Mohamed de Tlemcen, tous les deux champions de France qui ont fait une belle carrière. Belarbi Mohamed a boxé plusieurs années en amateur et professionnel dans la catégorie des moyens. Les anciens boxeurs tels que Moulay Mehdi, Sahraoui ancien champion de Paris, professionnel. Le président du CSA JO, monsieur Reffas et les membres présentent leurs sincères condoléances les plus attristées à sa famille. Que Dieu le tout Puissant l’accueille en son Vaste paradis. À lui nous appartenons et à lui nous retournons.

A.R