<span style='text-decoration: underline;'>M’sila</span>:<br><span style='color:red;'>L’ancien et l’actuel présidents de l’APC de Sidi Ameur placés en détention provisoire</span>

M’sila : L’ancien et l’actuel présidents de l’APC de Sidi Ameur placés en détention provisoire

L’ancien et l’actuel prési- dents de l’assemblée populaire communale de Sidi Ameur (M’sila) et quatre autres élus de cette collectivité locale ont été placés en détention provisoire suite à une décision de la chambre d’accusation près la cours de M’sila pour des affaires en lien avec la corruption, a-t-on appris mardi auprès d’une source judiciaire. Les concernés sont inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont celui d’«abus de pouvoir», «dilapidation de deniers publics» et «trafic d’influence», a précisé la même source. Au total, 28 présidents d’assemblées populaires communales sur 47 communes de la wilaya de M’sila sont poursuivis dans des affaires liées à la corruption, rappelle-t-on.