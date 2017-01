<span style='text-decoration: underline;'>Tizi-Ouzou</span>:<br><span style='color:red;'>L’ANP intervient pour désenclaver les zones touchées par les chutes de neige</span>

Des détachements de l’Armée nationale populaire (óANP) relevant du secteur opérationnel de Tizi-Ouzou sont intervenues au niveau des communes d’Iboudraren et Takhoukht pour le désenclavement des zones touchées par les chutes de neige qu’a connues la région cette semaine, indique vendredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de ses missions humanitaires, des détachements de l’ANP relevant du secteur Opérationnel de Tizi-Ouzou (1ère Région militaire), sont intervenues au niveau des communes d’Iboudraren et Takhoukht, pour le désenclavement des zones touchées par les chutes de neige qu’a connues la région cette semaine», note le MDN.

«Les éléments de l’ANP sont venus en aide aux citoyens et procéder au déneigement des routes et pistes bloquées par les chutes incessantes de la neige», précise la même source.

Le Commandement de l’ANP a, dans ce cadre, réaffirmé «la mobilisation permanente de ses unités, pour l’intervention, le désenclavement, le soutien et la solidarité avec les citoyens dans toutes les régions sinistrées, en mobilisant les engins et les moyens nécessaires», ajoute le communiqué.