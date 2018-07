<span style='text-decoration: underline;'>Le chef d’état major répond à la proposition du MSP</span>:<br><span style='color:red;'>«L’ANP ne se mêlera pas aux enchevêtrements des partis»</span>

Le chef d’Etat-major de l’ANP a très clairement souligné le caractère républicain de l’ANP, son attachement à ses missions constitutionnelles «qui suit les orientations de Son Excellence, le Moudjahid, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui veille à ne jamais s’écarter de ses directives, des lois de la République ou du cadre professionnel et fonctionnel délimité par la Constitution».

Mise au devant de la scène à travers une proposition du MSP qui voulait en faire un garant pour «transition démocratique», l’Armée nationale populaire a réagi ce jeudi par la voix de son chef d’état major Ahmed Gaïd Salah. Le général de Corps d’Armée a souligné de manière claire et intelligible que l’institution militaire «ne peut en aucun cas être mêlée aux enchevêtrements des partis et des politiques». Le Vice-ministre de la Défense nationale n’a pas fait dans la nuance sur ce sujet spécifiquement. «J’avais auparavant souligné et clarifié, avec insistance, à maintes occasions, que l’Armée nationale populaire est une Armée qui connaît ses limites, voire le cadre de ses missions constitutionnelles, qui ne peut en aucun cas être mêlée aux enchevêtrements des partis et des politiques, ou être immiscée dans des conflits qui ne la concernent ni de près ni de loin», a indiqué le général de Corps d’Armée lors de la cérémonie en l’honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au Baccalauréat 2018 qu’il a présidée au siège du ministère de la Défense nationale (MDN).

Gaid Salah qui s’est adressé par la même occasion via visioconférence à l’ensemble des personnels de l’ANP à travers les six Régions militaires, a remis les politiques à leur place et montré toute la volonté de l’armée de rester en dehors des «luttes politiciennes». Cela ne l’a pas empêché d’en critiquer «l’une des mauvaises pratiques, voire étranges, irrationnelles et inacceptables», à savoir qu’«à la veille de chaque rendez-vous électoral, que ce soit pour l’APN, pour les APC et APW ou même pour les élections présidentielles, je dis, à la veille de ces importants scrutins nationaux, et au lieu d’essayer de s’approcher du citoyen en conférant davantage d’importance à ses préoccupations, quelques personnes et certaines parties s’éloignent volontairement de l’exercice politique», a fait remarqué Gaid Salah. Le propos est, on ne peut plus clair et la coupe est visiblement pleine, en ce sens que le chef d’Etat major pointe une certaine incompétence de l’opposition qui, n’ayant pas réussi à réaliser son objectif de prendre le pouvoir démocratiquement, veut s’appuyer sur l’armée. Ce qui amènera le chef d’Etat major à faire la leçon aux politiques: «la politique est l’aptitude à s’adapter aux réalités du quotidien, l’aptitude se veut être la bonne gestion des exigences de l’intérêt national et les impératifs de leur réalisation, ce qui nécessite un haut niveau de performance politique en toutes conditions et circonstances», note le général de Corps d’armée.

Ce constat pour cinglant qu’il soit, n’occulte pas une réalité que le chef d’Etat major condamne, en relevant, que «certains s’autoproclament parrains de l’ANP, voire son porte-parole, omettant, ou volontairement négligeant, que l’ANP est une Armée du peuple algérien, une Armée dans tous les sens portés par cette expression, en termes de glorieuse histoire et de nobles valeurs et avec tout ce que cela représente pour le présent et pour l’avenir». Les termes sont précis et profonds. Et d’ajouter: «Que tout le monde sache qu’il n’est autre tuteur pour l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, que les orientations de Son Excellence le Moudjahid, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Une Armée qui veille, en permanence et je le redis encore une fois, elle veille avec discernement sans jamais fermer l’œil, et travaille avec persévérance conformément aux lois de la République et aux dispositions de la Constitution algérienne» a-t-il insisté.

Le chef d’Etat-major de l’ANP a très clairement souligné le caractère républicain de l’ANP, son attachement à ses missions constitutionnelles et fortement insisté sur le fait qu’elle «suit les orientations de Son Excellence, le Moudjahid, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et qui veille à ne jamais s’écarter de ses directives, des lois de la République ou du cadre professionnel et fonctionnel délimité par la Constitution».

Il a opportunément fait remarquer que l’Algérie «n’est pas une arène de combat ou une piste de course pour qui voudrait récolter des trophées et réaliser d’infâmes profits personnels et individuels. L’Algérie est une terre de labeur honnête et propre, oui l’Algérie est une terre pure imprégnée du sang des Chouhada sur laquelle le travail se doit d’être probe et intègre et pour lequel le peuple est le juge impartial». Des propos d’une force suffisante pour servir de réponse édifiante à tous ceux qui voudraient faire basculer l’Algérie dans l’abîme de l’histoire.

