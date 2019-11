<span style='text-decoration: underline;'>MDN</span>:<br><span style='color:red;'>L’ANP participe à la manifestation économique et commerciale Mougar de Tindouf</span>

L’Armée nationale populaire (ANP) participe, avec sept unités productives relevant de la Direction des fabrications militaires, à la manifestation économique et commerciale «Mougar de Tindouf», qui se tient du 16 au 23 novembre 2019, indique, samedi, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«En exécution des instructions du général de corps d’Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’ANP, portant sur le développement des fabrications militaires, sept (7) unités productives de l’ANP relevant de la Direction des fabrications militaires, participe à partir d’aujourd’hui le 16 novembre 2019 à la manifestation économique et commerciale +Mougar de Tindouf + prévue du 16 au 23 novembre 2019», précise le communiqué. «L’ouverture officielle de cette importante manifestation économique a été présidée par le ministre du Commerce et en présence des ministres du Commerce du Sahara Occidental, du Mali et de la Mauritanie ainsi que les autorités militaire et civile locales», relève la même source. Cette occasion «constitue une opportunité aux visiteurs pour découvrir l’espace dédié à l’ANP, et les différents produits exposés qui reflètent le haut niveau des fabrications militaires qui contribuent à la consolidation du tissu économique national de qualité, et ce, à travers des établissements et des unités de production spécialisés dans divers domaines, à l’instar du secteur des textiles, industries mécaniques légères et lourdes», ajoute le communiqué.