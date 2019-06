<span style='text-decoration: underline;'>Ministère de la Santé </span>:<br><span style='color:red;'>L’anticonvulsant Lamotrigyne est «disponible» dans ses trois dosages</span>

Le médicament anti-convulsant Lamotrigyne est «disponible» dans ses trois dosages (5mg, 25 mg et 50mg), dans les officines pharmaceutiques, a rassuré, jeudi, le ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. «L’information rapportée par un organe de presse au sujet de la non disponibilité du dit produit ne concerne que le produit importé sous le nom de marque Lamictal, celui-ci ayant été arrêté à l’importation et ce, dans le cadre des mesures d’encouragement de la production nationale, lorsque celle-ci satisfait les besoins nationaux», a précisé le ministère.