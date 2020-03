<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie (1/8 de finale)</span>:<br><span style='color:red;'>Laoufi: «L’ASMO prépare dans la difficulté la réception de l’ASO Chlef»</span>

L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi, a indiqué dimanche que le match retard comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football face à l’ASO Chlef (Ligue 1) se présente «sous de mauvais auspices» pour son équipe pensionnaire de la Ligue 2.

«Nous ne préparons pas ce rendez-vous dans les meilleures conditions possibles. Mes joueurs sont tout simplement démotivés à cause de leur situation financière très difficile», a déclaré le technicien oranais à l’APS. «Tout le monde sait que depuis le début de cette saison, aucun salaire n’a été perçu par les joueurs et les membres du staff technique.

C’est une situation inédite, alors qu’on n’est qu’à trois mois seulement de la fin de l’exercice», a-t-il déploré.

L’ASMO, qui a créé la surprise lors du tour précédent en éliminant l’un des spécialistes de la compétition, en l’occurrence l’USM Alger, a pourtant une chance inouïe de poursuivre l’aventure, vu qu’elle bénéficie pour l’occasion de l’avantage du terrain et du public. Mais l’entraîneur de la formation de «M’dina J’dida» se montre sceptique quant aux chances des siens de passer les huitièmes de finale, estimant que l’état psychologique de ses joueurs risque de jouer un mauvais tour à l’équipe. A ce propos, il a fait savoir que ses poulains s’attendaient, il y a quelques jours, à percevoir au moins un salaire, «comme promis par les dirigeants, mais en vain», imputant cette défection au retard accusé dans la réception de la subvention de l’APC d’Oran estimée à 8 millions DA. Outre cet handicap, le coach Laoufi craint également les répercussions de l’enchaînement des matchs sur la forme physique de ses joueurs qui restent sur deux victoires de suite en championnat, de surcroît dans deux derbies face au WA Tlemcen et au MC Saïda à domicile et à huis clos. Ces deux succès ont permis aux Oranais de se relancer dans la course à l’accession, puisqu’ils ne sont qu’à trois unités du quatrième, le RC Arbaâ, sachant que les quatre premiers accèderont en fin d’exercice parmi l’élite.