<span style='text-decoration: underline;'>Pour l’entretien de l’éclairage public et des espaces verts</span>:<br><span style='color:red;'>L’APC de Mostaganem doit payer des milliards à l’EPIC</span>

Depuis sa mise en fonction, l’EPIC (Entreprise Publique Industrielle et Commerciale) «Mostaganem»,est chargée de l’entretien et de l’aménagement des quarante espaces verts implantés dans le tissu urbain de Mostaganem.

Aussi, l’EPIC s’occupe de l’entretien de l’éclairage public composé de quelques trente deux mille points lumineux (lampadaires), de même que l’entretien de la voirie. Ainsi, les travaux (taille des arbres, plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs, aménagement et entretien) des espaces effectués par l’EPIC «Mosta Propre», pendant quelques mois en 2017 et durant cette année, s’élèvent à sept milliards et six millions de centimes. Les travaux d’entretien de l’éclairage durant lesquels les anciennes lampes sont remplacées par celles économiques dites «LED», sont évalués à cinq milliards deux cents millions de centimes.

Les travaux de voirie s’élèvent à sept cent millions de centimes. L’ensemble des travaux menés par l’EPIC «Mosta Propre» s’élève à treize milliards cinq cents millions de centimes que doit lui payer l’assemblée populaire communale de Mostaganem. Ainsi, l’APC destinataire des factures relatives aux dits travaux dont les coûts ne sont pas négligeables, va s’en acquitter par tranches.

Le premier versement sera prochainement opéré au profit de l’EPIC. Quant au jardin public «Emir Abdelkader» situé au centre-ville de Mostaganem qui a subi un fiasco il y a quatre ans (aménagement effectué par une entreprise privée pour un coût de plus de trois milliards de centimes) se trouve dans un piteux état : Ses platebandes sont complètement nues puisque aucune fleur ne vient apporter son parfum subtil qui faisait l’admiration des visiteurs, il y a des décennies de par son décor paradisiaque.

Le comble de tout cela, l’ancienne APC a fait construire un bassin qui ne sert qu’à emmagasiner l’eau de pluie qui à la longue, devient trouble au risque d’exposer des enfants au danger. Un gâchis réalisé au prix fort et qui choque plus d’un.

L’actuelle APC devrait puiser dans le budget primitif de l’année prochaine, pour pouvoir réhabiliter ce jardin en un grand espace vert en prenant soin de lui rendre sa splendeur d’antan qui faisait la fierté de la ville de Mostaganem. A noter que l’APC a participé à la création du club vert.

Charef.N