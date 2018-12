<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>L’APC de Mostaganem se débat pour payer 26 milliards de dettes</span>

L’assemblée populaire communale de Mostaganem a voté la semaine dernière le budget primitif pour l’année prochaine, s’élevant à cent quinze milliards de centimes.

45% de ce budget, sont consacrés à la masse salariale, plus de 20% aux équipements, 10% au développement local. Aussi, l’APC doit payer neuf milliards de centimes de dettes à l’entreprise publique industrielle et commerciale «Mosta propre», sept milliards cinq cents millions de centimes à la Sonelgaz, six milliards de centimes au CET (Centre d’Enfouissement Technique) et trois milliards de centimes à l’Algérienne des Eaux.

Les responsables de l’APC et ceux desdites entreprises étatiques, négocient pour fixer un calendrier de paiement des dettes. L’APC puisera du budget pour faire fonctionner les cantines scolaires et pour l’entretien des écoles. Compte tenu de ce qui est ci-dessous, il est établi que la situation financière de l’APC n’est pas reluisante, et il faudrait que la gestion soit menée de manière judicieuse saine, austère pour faire réellement face aux besoins, notamment urgents de la population, estimée à près de 200 milles habitants. Signalons, qu’en raison de la situation financière, l’APC ne peut dégager un montant pour réhabiliter le jardin public «Emir Abdelkader», sis en plein centre-ville et en état d’abandon.

Rappelons, que l’APC précédente a gaspillé deux milliards de centimes pour l’aménagement dudit jardin. Mais les travaux accomplis par une entreprise privée, étaient nuls et ont constitué un grand fiasco. A titre d’exemple, un bassin et un autre ouvrage construits, ont non seulement porté un grand préjudice à l’esthétique du jardin séculaire, mais sont un grand danger pour les enfants et offrent aux passants une vulgaire et hideuse vue.

Donc, il serait opportun pour les responsables concernés, de prendre les mesures nécessaires en vue de redonner au jardin public «Emir Abdelkader», sa beauté d’antan. C’est du moins l’avis des Mostaganémois, jalons de leur ville. Par ailleurs, la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, a attribué à une entreprise privée, le projet relatif à la réalisation d’un jardin public longeant la route qui va de l’OPGI à la cité Zaghloul pour un coût de près de quatre milliards de centimes. La durée de l’opération est fixée à cinq mois. Cependant, les autres espaces verts implantés dans plusieurs endroits de la ville se trouvant en état de perdition, doivent aussi faire l’objet de travaux de réhabilitation. Nul n’ignore actuellement, les besoins des espaces verts pour l’équilibre de l’écosystème. Les citoyens doivent eux aussi participer à la protection de l’environnement.

Charef.N