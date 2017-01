<span style='text-decoration: underline;'>Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>L’APC débloque 11 milliards de cts pour l’aménagement du Front de Mer</span>

Le Front de Mer de la localité d’Arzew, devra bénéficier incessamment de grands travaux d’aménagement a-t-on appris de sources bien informées.

La mairie d’Arzew a en effet consacré une enveloppe de 11 milliards de cts pour ce projet qui sera lancé selon les mêmes sources, prochainement. L’étude pour la concrétisation de ce projet d’embellissement de la vitrine de cette localité côtière, est d’ores et déjà achevée et l’entreprise qui devra mener les travaux, a été désignée précisent les mêmes sources. Il sera question de l’aménagement des espaces verts, de revêtement du sol avec des pavés de bonne qualité, de l’installation d’équipements publics (bancs, éclairage…) et de la construction de cinq kiosques. Les travaux d’aménagement devront être finalisés selon les mêmes sources, avant l’avènement de la prochaine saison estivale. Il importe de noter que cette collectivité locale a déjà mené des travaux d’aménagement et d’élargissement de l’axe routier reliant Arzew à Cap Carbon. Le projet a été achevé en 2016 et a concerné un tronçon de 9 km linéaires.

H. Maalem