<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau découpage administratif</span>:<br><span style='color:red;'>L’APC d’Oran approuve la délibération finale</span>

Les membres de l’APC d’Oran réunis, lundi matin, en session extraordinaire, ont délibéré définitivement, sur le projet du nouveau découpage administratif de la commune. Délibération qui approuve la création de six délégations communales, en complément des 12 secteurs urbains.

Ce dossier qui a déjà été examiné, lors des précédentes assemblées générales, notamment en juillet et décembre 2015, ainsi qu’en décembre 2016, a également fait l’objet de plusieurs rencontres, initiées par les directions concernées, du Ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, avec les élus et cadres administratifs et techniques de l’APC d’Oran. On rappelle, que cette collectivité locale a un statut de ville pilote au niveau national.

Evidemment, cette heureuse initiative a réjoui les élus et responsables, notamment le maire, M. Noureddine Boukhatem, qui voit dans cette nouvelle opportunité, le fruit des efforts fournis par les 8000 agents et cadres, qui sont mobilisés, pour répondre aux attentes d’une population en quête permanente, d’un meilleur cadre de vie. Les élus ont été également gratifiés d’éloges, en cette fin de mandat, marquée par d’immenses chantiers ouverts, pour être au rendez-vous des 19èmes Jeux Méditerranéens de 2021 et du Festival du Théâtre Arabe, qui se déroule actuellement à Oran et Mostaganem, berceau de deux grands dramaturges aujourd’hui disparus : Abdelkader Alloula et Abderrahmane Kaki.

Tour à tour, le président et le vice-président de l’APC, M. Ouaed Mohamed ont parlé du bilan durant ce mandat, ainsi que des défis qu’ils ont relevés, pour doter cette ville d’équipements collectifs de grande dimension, grâce au précieux concours du wali d’Oran. La modernisation de la cité a été longuement évoquée, au cours de cette assemblée générale, sachant que la cité retrouve progressivement, son statut de ville méditerranéenne, avec son port commercial, ses nouvelles infrastructures routières, son aéroport international et ses universités et instituts.

Dans cette même perspective, il a été annoncé, la nomination officielle, par le ministère de tutelle, de M. Fakha Benaoumer, au poste de secrétaire général de la commune d’Oran, qui reste la plus importante collectivité locale d’Algérie. Pour en revenir au nouveau découpage, la ville sera scindée en 18 délégations urbaines, futurs arrondissements décentralisés, avec notamment la création de Akid Lotfi (Canastel), Hammou Boutlelis (Es-Seddikia), Fellaoucène (Makkari), Mahieddine (El-Badr), Ed-Derb (Sidi Bachir) et El-Khaldia (Ibn-Sina), conformément aux dispositions et orientations du ministère de tutelle. Enfin, durant les débats, M. Ouaed a proposé, la création d’un marché de véhicules en lieu et place, du terrain des anciens abattoirs.

