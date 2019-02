<span style='text-decoration: underline;'>Les étudiants et des projets en nombre </span>:<br><span style='color:red;'>L’APC d’Oran célèbre la journée de la ville</span>

La journée de la ville a été célébrée par l’APC d’Oran où le hall du siège actuel du président de l’APC monsieur Boukhatem Noureddine, a reçu l’exposition photos et maquettes des anciens quartiers où l’architecture des bâtiments du vieil Oran, dominait la curiosité des visiteurs, de même que l’exposition des maquettes d’état de fait d’Oran, œuvre des étudiants de l’USTO en présence de monsieur Tahraoui professeur et architecte et madame Fatiha Lekbel élue APC et femme de culture, a présenté un grand programme chargé de cette journée qui comprend une exposition de photos (architecture balcons d’Oran) par la Direction de la culture commune d’Oran, l’exposition architecture: travaux d’étudiants USTO exposition photos (patrimoine) par l’association Bel Horizon sur l’historique des monuments d’Oran, dont elle est la première association à défendre l’ancienne ville d’Oran et son histoire et son président M Metaher Kaddour est toujours omniprésent à tout ce qui touche à l’histoire d’Oran. Exposition énergies renouvelables (posters, équipe de recherche N°5 du laboratoire L.M.S.T de la faculté d’architecture et du Génie Civil–USTO. La ville à l’heure des énergies renouvelables, exposition biodiversité, action de formation du laboratoire LP2VM et de la filière biotechnologie (parcours existants USTO), l’action de la sensibilisation sur l’intérêt de la biodiversité urbaine. Et beaucoup de photos sur les arbres d’Oran, les bâtiments et une exposition photos de la photographe Nora Zaïr sur les façades des anciens immeubles.

Adda.B