<span style='text-decoration: underline;'>Commémoration de la mort de Mohamed Bouras</span>:<br><span style='color:red;'>L’APC d’Oran et les anciens scouts s’accordent pour distribuer des milliers de masque</span>

La Commémoration hier, de la mort de feu Bouras Mohamed le féru du scoutisme algérien, a débuté par l’entonnement de l’hymne national, suivi de la lecture de la Fatiha.

L’événement a eu lieu devant le siège de l’APC où monsieur Boukhatem Noureddine, des élus de l’APC et un groupe d’anciens chefs scout d’Oran, étaient présents. Lors de son intervention, le représentant des scouts a fait l’éloge du défunt Bouras qui faisait partie des 22 membres chef de la Révolution, 16 parmi eux étaient des scouts.

Puis, ce fut au tour du maire d’Oran d’évoquer le parcours des anciens scouts et révolutionnaire d’Oran ; il a cité plusieurs noms comme Hamou Boutlélis Zeddour Brahim, Tayeb Mehadji, Ahmed Wahby et beaucoup de disparus dont les traces n’ont jamais été retrouvées. En marge de cette cérémonie, l’APC d’Oran a signé un protocole d’accord avec les anciens chefs scouts pour distribuer des milliers des masques à travers tous les quartiers et marchés de la ville. Le maire d’Oran, monsieur Boukhatem, a donné le coup d’envoi à la caravane qui s’est dirigée vers le quartier populaire d’El Hassi. Cette campagne se fait en partenariat avec les élus, les travailleurs de l’APC du quartier et des scouts. Une action de volontariat de nettoyage sera également effectuée en plus de la distribution de ces bavettes. Cette distribution de masques touchera tous les quartiers de la ville et en particulier, les marchés. Ainsi, l’APC d’Oran et les scouts apportent une précieuse collaboration à cette campagne contre le coronavirus.

Adda.B