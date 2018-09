<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Turck </span>:<br><span style='color:red;'>L’APC sans assemblée !</span>

Bn ne sait pas si le wali d’Oran Mouloud Chérifi ressent de la frustration à chaque fois qu’il se déplace dans la commune d’Ain El Türck.

En effet, un sentiment d’insatisfaction l’étreint à chacune de ses visites de travail au niveau de la station balnéaire. Soit il est agacé pour un chamboulement de dernière minute dans la programmation des points à visiter, soit il est accompagné d’une poignée d’élus, dont le maire, souvent incapables d’apporter des réponses à certaines questions judicieuses, comme cela a été le cas hier au niveau du CREPS d’Ain El Türck.

Un incident «diplomatique» a failli se produire à quelques minutes de l’arrivée du wali au niveau du centre sportif. Et pour cause, ni le maire, ni son adjoint, ni d’ailleurs le groupe des dissidents n’étaient sur place, à l’exception d’une élue dépêchée en éclaireur et qui devait assumer la représentation de l’APC d’Ain El Türck, en lieu et place du premier magistrat de la commune jusqu’à ce que celui-ci n’arrive enfin après avoir été carrément sermonné par sa collègue. En fait, au-delà de la négligence et du peu de responsabilité dont font preuve les supposés mandatés du peuple à Ain El Türck, la politique de l’autruche est exploitée à fond.

L’absence lors des visites de travail, des pouvoirs publics et des commissions, est devenue systématique chez la majorité des élus de l’APC d’Ain El Türck et même de ceux de l’APW d’Oran, censés être au service de leur commune, mais jusque-là totalement invisibles sur la scène locale. Le commun des mortels à Ain El Türck a pratiquement oublié jusqu’à leur existence. Une stratégie volontairement choisie pour éviter la remontée des «eaux aqueuses» que craignent généralement les élus.

Ce même citoyen qui vous a porté aux nues, sa vindicte peut-être fatale. Alors autant se faire oublier de lui. Même les représentants du mouvement associatif choisissent leur camp dans ces affaires-là en fonction de leurs affinités mais surtout de leur profit. Ils répondent à une orchestration bien agencée et font acte de présence quand sonne le cor, ou à l’inverse, ils chahutent. L’absence est en fait, comme le remarqueront certains observateurs de la scène locale, désormais brandie comme un boycott dont se sont dotés les réfractaires de l’APC d’Ain El Türck et leur prolongement dans l’APW, qui réclament depuis 8 mois maintenant, son départ.

Le mandat précédent de l’équipe sortante est un véritable cas d’école dans les annales de la gestion des communes. Le bureau du président d’APC n’a pas été visité par son locataire durant près de 10 mois. Les contribuables avaient affaire à des locaux vides et surtout à des fantômes. La politique de la chaise vide était déployée à fond. Tout se réglait, se signait et se décidait dehors ! Il fallait juste faire partie du cercle des privilégiés pour arriver à localiser le maire ou ses adjoints. A l’inverse de l’actuelle assemblée communale d’Ain El Türck, la majorité des anciens membres étaient, eux, d’accord sur la méthode prônée par le maire sortant et validée par les «têtes pensantes» de son exécutif.

S’inspirant certainement de leurs prédécesseurs, aujourd’hui, la majorité ne valide pas la conduite du maire mais exécute à merveille la politique du vide. Les ponts de communication entre le maire et ses adjoints sont désormais coupés. Le mépris est arrivé à un tel point que certains échanges, non aboutis d’ailleurs, se sont faits entre le maire et quelques-uns de ses adjoints par messages téléphoniques, en l’occurrence des sms.

Et dans tout ce micmac, la scène locale et officielle demeure, drastiquement passive, silencieuse, non concernée, voire ravie de l’état de pourrissement atteint. N’est finalement frustré que le pauvre contribuable qui appréhende déjà cette rentrée sociale avec les milliers de problèmes qui l’attendent dont celui du transport scolaire pour ses enfants, son transport entre Oran et Aïn El Türck, l’arrivée de la saison hivernale et tant d’autres casse-tête.

Karim Bennacef