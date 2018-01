<span style='text-decoration: underline;'>16es de finale de la Coupe d’Algérie </span>:<br><span style='color:red;'>L’apport du «douzième homme» a été déterminant pour les «petits»</span>

Le soutien inconditionnel des supporters a joué un «rôle déterminant» dans la qualification du MC El Bayadh et de l’IRB Belkheir en 8es de finale de la Coupe d’Algérie de football, car ayant «beaucoup aidé» ces deux clubs de Régionale 1 pour surclasser des ténors de la Ligue 1 Mobilis, respectivement le Paradou AC et l’Olympique de Médéa, lors des 16es de finale, disputés vendredi.

L’apport des supporters a été considérable. C’est grâce à eux qu’on s’est transcendés pour décrocher cette qualification historique, que nous leur dédions d’ailleurs, car c’est avant tout la leur» a affirmé Halim Kechar, l’entraîneur de l’IRB Belkheir, juste après avoir éliminé l’Olympique de Médéa aux tirs au but (7-6). «Le soutien indéfectible de nos supporters nous a maintenus dans le match. On aurait même pu faire la différence pendant les 90 minutes, n’était le manque de réussite» a poursuivi Kechar. Même son cloche du côté de son homologue du MC El Bayadh, ayant jeté une grosse fleur à ses fans. «Nous avions fait un bon match dans l’ensemble, mais vers la fin des prolongations, le Paradou a réussi à trouver une brèche, pour mener (1-0). C’était un sérieux coup dur pour nous. Mais le soutien de nos supporters nous a permis d’égaliser, puis de nous qualifier» a avoué l’entraîneur du MCEB. Le Paradou pensait en effet avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Benayad (113′), mais c’était sans compter sur le soutien indéfectible des fans locaux, ayant continué à booster leur équipe, jusqu’à l’obtention d’un penalty, transformé finalement par Toual à la 120′. Sur sa lancée, le MCEB a fait carton-plein pendant la séance de tirs au but, surclassant le club de Kheireddine Zetchi (4-3).