Les Tunisiens se rendent aujourd’hui aux urnes pour le premier tour d’une présidentielle historique, pour ce qu’elle concentre comme «premières» dans le monde arabe. 26 candidats, dont au moins deux binationaux, un en prison, un autre en fuite et pas moins de trois grands débats télévisés. C’est dire que ce petit pays d’Afrique a ouvert le compteur des records politiques qu’il sera difficile à battre. Durant tout le long d’une campagne électorale, plutôt pacifique, puisque sans incidents majeurs, les Tunisiens ont eu à « apprécier » les divergences idéologiques entre les divers courants qui traversent leur classe politique. Ils ont compris que les islamistes d’Ennahda entendent rester « sages », leur anciens alliée de Nida Tounes, ambitionnent de rester au pouvoir, l’outsider El Karaoui qui du fond de sa cellule a entamé une grève de la faim pour influencer les électeurs au delà de la période de fin de campagne et deux femmes qui n’ont aucune chance de briller devant tous « ces ténors », dont un ancien ministre de la Défense et un puissant Premier ministre sortant.

Dans le bras de fer électoral tuniso-tunisien, il y a lieu de constater que tous les ingrédients d’un scrutin digne de ce nom avec un taux de participation record sont attendus, sauf qu’il n’y aura pas le face à face entre deux projets de société contradictoires. Les islamistes tunisiens ont réussi à annihiler les différences et miser sur le long terme.

De fait, les multiples courants qui s’affrontent sous les yeux, sans doute très intéressés, des tunisiens et des tunisiennes, ne cesseront pas les hostilités après la présidentielle. Le combat est quasi éternel entre ce que les uns appellent «modernité» pour convaincre le peuple, et les autres se réclamant de «l’authenticité», histoire de faire passer leur pilule. L’un et l’autre réclameront tout le temps les voix des électeurs pour gouverner le pays selon leur appartenance idéologique.

C’est cela la démocratie et les Tunisiens devraient être très attentifs à ne pas se laisser berner pas l’un des deux camps. La raison est très simple en fait. En chaque citoyen, cohabitent le moderniste et le conservateur. Il a donc intérêt à ce que le pays soit à son image pour pouvoir y vivre en toute liberté et surtout avec la liberté de changer d’équipe gouvernemental aux rendez-vous électoraux.

La Tunisie ne vit pas de dilemme comme voudraient nous le faire comprendre certains esprits « éclairés », mais bel et bien un véritable apprentissage de la démocratie où toutes les tendances politiques ont droit à l’expression.

Par Nabil.G