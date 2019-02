<span style='text-decoration: underline;'>Bensalah à propos des programmes d’habitat </span>:<br><span style='color:red;'>«L’approche algérienne dans le domaine de l’habitat est judicieuse»</span>

Un programme massif de construction de logements a été initié depuis le début des années 2000 avec comme objectif de mettre fin à l’habitat précaire.

Réalisé avec une allure progressive, ce programme a permis aux différentes couches sociales de bénéficier des différents programmes de logements, lancés durant les deux dernières décennies.

Ce constat a été mis en exergue, hier, par le président du Conseil de la nation, Abelkader Bensalah, lors d’une journée parlementaire sur «les politiques de l’habitat, d’urbanisme et de la ville : bilan et perspectives», où il a rappelé les avancées de l’Algérie dans ce segment.

Pour M. Bensalah, la crise de logement en Algérie a été endiguée à travers l’élimination des constructions anarchiques et la réalisation de logements décents.

«L’approche adoptée par l’Algérie dans le domaine de l’habitat est judicieuse, car prenant en charge définitivement les préoccupations des citoyens pour l’obtention d’un logement décent », a-t-il déclaré.

Il a estimé que la mise en place de programmes de réalisation de logements a été accompagnée par un cadre juridique, précisant que cette politique est tracée en adéquation avec le développement économique du pays. «Les options accordées dans le domaine de l’habitat s’adaptent au développements enregistrés dans le pays, particulièrement à la faveur de la création d’un cadre juridique et organisationnel efficace. L’évaluation générale du secteur établit que les réalisations accomplies sont très bonnes», a-t-il déclaré.

Il a affirmé que la création de nouveaux procédés plus modernes et plus efficaces était possible grâce à un cadre juridique.

Le président du Conseil de la nation a indiqué que l’Algérie se positionne parmi les pays développés en matière de politique de logement.

«La promotion de la ville et de l’urbanisme a permis à l’Algérie de se «hisser» au rang des pays développés, d’autant que les options prises répondent aux demandes des citoyens appelant à assurer le logement décent», a-t-il déclaré. Il a aussi évoqué l’élection Présidentielle du 18 avril 2019, le président de la chambre haute du parlement a affirmé que la prochaine échéance électorale est importante et nous souhaitons qu’elle se déroule dans le cadre d’une concurrence loyale et que le discours politique réponde aux aspirations de la Nation, appelant les citoyens à participer massivement à cette élection. De son côté, Abdelwahid Temmar, ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, a mis en avant l’importance des avancées réalisées dans le secteur de l’habitat, des avancées ayant permis d’élargir le parc de logement qui compte actuellement 9.6 millions d’unités et de réduire le taux d’occupation des logements à 4,49 individus.

«Le défi demeure important, poursuit le ministre pour qui le secteur exige des mesures encourageant l’utilisation des matériaux de construction locaux et de l’utilisation des énergies renouvelables, en sus de la modernisation du secteur et de l’adaptation des formules de logement aux spécificités de chaque région», a-t-il indiqué.

Le ministre a mis en exergue les résultats réalisés qui doivent être consolidés et soutenus par les autorités locales et centrales à travers la poursuite de leurs efforts sur le terrain et l’association de tous les acteurs (maîtres d’œuvre, cadres, bureaux d’études et organisations professionnelles) en vue de rattraper les insuffisances enregistrées et de réviser les textes législatifs et réglementaires qui ont atteint des phases avancées d’élaboration. Le secteur prépare actuellement le lancement de la formule du logement locatif promotionnel (LLP) visant à créer un marché locatif à des prix de location moyens et étudiés, une formule adoptée en vertu de la loi de Finances 2019, a rappelé M. Temmar.

L’orateur a évoqué l’augmentation des aides de l’Etat aux citoyens dans le cadre de différents programmes de logement, à l’instar du logement rural (de 700.000 DA à 1 million de DA), du logement promotionnel aidé (LPA) (700.000 DA), du logement social et du logement location-vente (contribution du citoyen à hauteur d’un tiers de la valeur et le remboursement mensuel sur 25 ans). En outre, la formule du Logement promotionnel public (LPP) destiné aux membres de la communauté algérienne établie à l’étranger, a connu une augmentation en termes de nombre des souscripteurs qui ont choisi les wilayas dans lesquelles ils désirent résider, à 11.500 inscrits dont 20.000 inscrits à cette formule.

Dans le même cadre, 560.000 logements ont été inscrits, un quota qui couvre le nombre de souscripteurs ayant procédé au paiement de la première tranche de leurs logements. La formule de logement public locatif (LPL) a permis à 1.27 millions de familles de bénéficier de logements.

Alger: Samir Hamiche