<span style='text-decoration: underline;'>Transferts </span>:<br><span style='color:red;'>L’Arabie saoudite, la nouvelle destination phare des joueurs algériens</span>

Privilégiant l’aspect financier au challenge sportif, plusieurs joueurs algériens ont choisi de monnayer leur talent cet hiver en championnat saoudien de football, en s’engagent avec des clubs leur offrant des contrats juteux.

Le dernier joueur en date n’est autre que le milieu de terrain offensif du MC Oran Hamza Ait Ouameur qui s’est engagé pour six mois avec l’actuel 17e du championnat saoudien de division 2 Al-Washm. Ait Ouameur (32 ans) a décidé de suivre la voie de plusieurs de ses compatriotes qui se sont engagés avec des formations saoudiennes, parfois de «seconde zone», à l’image du duo Sid Ali Lakroum (ex- ES Sétif) et Youcef Chibane (ex-MC Oran) qui ont rallié l’équipe d’Al-Quaisoma, pensionnaire de la division 2, également pour un bail de six mois, avec possibilité de le prolonger en fin de saison. Le défenseur international Carl Medjani (33 ans) a également été séduit par ce pays du Golfe, lui qui a porté les couleurs de plusieurs européens à l’image de Laganés (Espagne) et Sivasspor (Turquie). L’ancienne «sentinelle» de la sélection nationale a opté en janvier dernier pour le club d’Ohod (Div.1), qui devrait être probablement la dernière équipe de sa carrière. Avant l’»exode» de ce mercato d’hiver, il y avait déjà le départ d’une première vague de joueurs lors du précédent exercice : Chenihi (ex-Club Africain/ Tunisie), Khoualed (ex-USM Alger), ou encore Boulaouidet (ex-NA Husseïn-Dey) qui ont tous choisi le championnat saoudien. Si le premier nommé porte toujours les couleurs d’Al-Fath SC, les deux derniers ont mis à fin à leur courte aventure (6 mois) avec Ohod FC pour s’engager durant l’intersaison avec la JS Saoura.

M’bolhi, «Roi» d’Arabie

Le transfert le plus médiatisé la saison dernière est incontestablement celui du portier N.1 des Verts Rais M’bolhi qui avait rallié la formation d’Al-Ittifaq (Div.1) en provenance du Stade rennais (Ligue 1/ France), d’abord pour six mois avant de prolonger son contrat à deux reprises : jusqu’en 2021 puis hier vendredi pour une saison supplémentaire. M’bolhi est devenu l’un des meilleurs portiers du championnat saoudien. Son absence au début de la saison pour blessure a été préjudiciable pour son équipe (2022), battue pendant la période de son indisponibilité. M’bolhi n’est pas le seul portier algérien à évoluer en Arabie saoudite, il a été précédé par Azzedine Doukha (Ohod FC puis Al-Raed), et suivi l’été dernier par Malik Asselah (ex-JS Kabylie), devenu une véritable «star» au sein d’Al-Hazm (Div.1) D’autres joueurs sont susceptibles de rejoindre l’Arabie saoudite d’ici la fin du mercato d’hiver, c’est le cas du gardien de but de l’USM Alger Mohamed Lamine Zemmamouche, qui devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison à Ohod FC, selon la presse spécialisée ce samedi. Il sont désormais une quinzaine de joueurs algériens évoluant dans le championnat saoudien, dans ses deux paliers, constituant au passage le deuxième contingent étranger au Royaume après les incontournables Brésiliens.