Depuis sa création dans le but de réguler la paysage audiovisuel algérien, suite notamment à l’arrivée de dizaines de chaînes privées, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) n’arrive toujours pas à y mettre de l’ordre.

L’ autorité présidée par Zouaoui Benhamadi est impuissante devant une cascade d’infractions à la réglementation et d’atteintes à la déontologie journalistiques qui sont devenues légion sur quelques chaînes du droit étranger. Cette situation d’impuissance a été réitérée plusieurs fois par la passé.

Hier encore, l’ARAV interpelle les autorités sur un autre problème, à savoir la carence en matière de moyens. Dans un communiqué rendu public hier, l’ARAV affirme qu’elle «n’a pas été dotée des moyens nécessaires à son fonctionnement», relevant qu’elle «ne peut fonctionner normalement que si les Pouvoirs publics concernés satisfont à leurs obligations en matière de mise en ordre du paysage audiovisuel».

«L’ARAV n’a pas été dotée des moyens nécessaires à son fonctionnement », déplore l’autorité, estimant que le législateur a voulu faire de l’ARAV une institution indépendante pour lui assurer un poids et une autonomie de décision. La même autorité déplore le fait que la question de son statut et son budget demeurant en suspens malgré l’annonce faite en septembre 2017 par le Premier ministre devant l’Assemblée populaire nationale.

Dans ce cadre, l’ARAV interpelle les pouvoirs publics pour mettre de l’ordre dans le paysage audiovisuel national. «L’ARAV ne peut fonctionner normalement que si les Pouvoirs publics concernés satisfont à leurs obligations en matière de mise en ordre du paysage audiovisuel».

L’ARAV indique que la loi stipule que ce sont ces Pouvoirs publics, et eux seuls, qui ont l’autorité pour lancer les appels à candidature, en précisant le nombre de chaînes dont le pays souhaite se doter.

L’autorité présidée par Zouaoui Benhamadi indique que «ce n’est qu’une fois la compétition lancée, que l’ARAV prend en charge l’opération de mise en conformité et de validation des documents présentés. Or, à ce jour, aucun appel à candidature n’a été lancé».

Dans ce sillage, la même instance explique la panne ayant touché l’ARAV. La même source estime que «ce sont principalement ces deux points qui ont empêché l’ARAV de prendre un départ sérieux dans une activité encadrée par la loi ».

L’instance a affirmé que son bilan est très en-deçà des attentes générales. «L’ARAV est intervenue après que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, eut évoqué dans la version écrite de la Déclaration de politique générale du gouvernement, que cette Autorité est impuissante, n’arrivant pas à exercer réellement son mandat », indique l’ARAV dans son communiqué.

«Ce diagnostic est pertinent et l’ARAV considère que trente-deux mois après son installation officielle, le constat est patent : son bilan est très en-deçà des attentes générales et de ses propres ambitions», déplore-t-elle.

L’ARAV affirme enfin qu’elle «ne peut pas pour autant, que se réjouir de l’alerte contenue dans la Déclaration du Premier ministre qui sonne comme une autocritique partagée, et répond à une volonté de prendre en charge en toute légalité la mise à niveau du paysage audiovisuel national et son intégration dans le cadre du dispositif réglementaire et législatif en vigueur »

Alger: Samir Hamiche