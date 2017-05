<span style='text-decoration: underline;'>«Transgression» de la période de silence par Echourouk News</span>:<br><span style='color:red;'>L’ARAV réagit</span>

Après avoir traité un thème sur les élections législatives lundi soir, l’Autorité de Régulation de l’Audiovisuel (ARAV), a pris contact avec le président du groupe Echourouk pour lui faire part de la «gravité» de l’infraction commise par la chaîne Echourouk News en diffusant lundi dans son journal télévisé de 19h00 en version française, un entretien avec un candidat aux élections législatives, en dépit de la période de silence imposé par la loi durant les trois jours précédant le vote.

«L a chaîne Echourouk News a diffusé lundi 1 mai 2017 dans son journal télévisé de 19h00 en version française, un entretien avec un candidat aux élections législatives, en dépit de la période de silence imposé par la loi durant les trois jours précédant le vote», note la même source, précisant qu’ «aussitôt, le président de l’ARAV a pris contact avec le président du groupe Echourouk pour lui faire part de la gravité de cette infraction». La direction de la chaîne «a reconnu sa faute et s’est engagée à réagir immédiatement. Elle a présenté ses excuses à l’ouverture de son journal télévisé principal de 20h30 et y a annoncé des mesures qu’elle prendra par la suite», ajoute le communiqué.

L’ARAV «déplore cette transgression de la loi qui vient ternir le travail d’accompagnement qu’elle s’est efforcée de mener tout au long de la campagne électorale et se réserve le droit de faire appliquer la loi dans toute sa rigueur», relève la même source.

L’ARAV avait rappelé que les chaînes de télévision et de radio, publiques et privées, étaient interdites de couvrir la campagne électorale des législatives du 4 mai «sous quelque forme que ce soit» au-delà de sa période légale qui a pris fin dimanche à minuit.

Elle avait invité, à cet effet, tous les responsables des médias audiovisuels à «bannir», durant cette période de silence, «toute forme de propagande ou de couverture politique, toute diffusion d’émission directe, toute opération de sondage et toute publication de résultat avant la fermeture du dernier bureau de vote».

Wahida.O/APS