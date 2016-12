L’argent jeté par les fenêtres…

L’APC d’Oran s’apprête à créer et à lancer ses propres établissements publics, chargés de différentes activités, dont le tri sélectif et le recyclage, la démolition et la récupération, l’entretien de la voirie urbaine et la signalisation routière, le recouvrement des recettes et enfin, l’art et la culture. Pourquoi pas, pourrait-on dire, sachant que toutes ces missions et prérogatives municipales, souffraient d’un déficit d’organisation et d’efficacité. Néanmoins, beaucoup soulignent que la démarche n’a rien d’innovant ou d’original, car la Grande Mairie oranaise a déjà connu, dans le passé, ce recours aux établissements publics, pour gérer la plupart des activités, telles que le transport urbain, l’éclairage public, les espaces verts, la culture ou même les études architecturales… Toutes ces anciennes structures ont été, on le sait dissoutes, gangrenées par le laxisme, la mauvaise gestion et surtout, le culte de la dépense sans aucune contrepartie, en termes de recettes et de rendement. Poursuivant légitimement un objectif, d’autosuffisance budgétaire et d’autonomie économique, l’équipe municipale s’engage donc, vers une reprise en main de toutes ces missions élémentaires, à travers la création de régies et de nouvelles EPIC communales. Faut-il croire que l’environnement économique, induit par les réformes, permet aujourd’hui d’assurer le succès d’une telle démarche ? Il est vrai, que le code des collectivités territoriales stipule bien, que « Pour la gestion de ses services publics, la commune peut créer des établissements publics communaux, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière…” Mais il précise aussi, que “L’établissement public communal industriel et commercial, doit équilibrer ses dépenses avec ses recettes… ” Au sein de la commune d’Oran, on estime que la sous-traitance de ces services et activités à des opérateurs publics ou privés, ne serait qu’une source de perte d’argent et de dépenses inutiles. Parmi ces sous-traitants, figurent notamment deux entreprises de wilaya, créées par l’ex wali en poste, après délibération de l’APW, et chargée respectivement, du ramassage des ordures « Oran-propreté », et de l’éclairage public et signalisation, « Oran Ermes ». Deux entreprises, dont le rendement, la qualité des services et surtout la facturation anarchique des prestations, restent des plus décriées et contestées par les Communes du grand Oran, impliquées contre leur gré, dans cette ancienne décision. Et c’est bien ce qui motive aujourd’hui, la courageuse démarche de l’exécutif communal, conduit par Norredine Boukhatem. Pourquoi payer des montants exorbitants, pour des services faits à moitié, et que l’APC peut réaliser elle-même ? Réponse dans un ou deux ans.

Par S.Benali