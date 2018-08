Alors que la presse nationale continue de commenter les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la collecte des fonds à grand renfort de déclarations de spécialistes en économie, en finances et autres « observateurs » avertis, les banques françaises installées en Algérie sont passées à autre chose. Elles ont pris acte de la volonté exprimée par les pouvoirs publics et se sont mises à développer des produits destinés aux ménages, à l’image du crédit immobilier et l’épargne. Avec une agressivité peu commune en Algérie en matière de communication sur les produits financiers, les publicités envahissent le champ de vision des Algériens. Où que l’on se tourne, on remarque une affiche de Société générale ou de BNP Paribas, louant le crédit immobilier ou annonçant des taux «très intéressants » pour l’épargne qu’ils proposent aux bourses moyennes.

On pourrait se réjouir de voir le système financier faire montre d’une telle dynamique, sauf que les deux banques françaises font tellement bien leur travail, que les pouvoirs publics finiront par estimer qu’ils en font trop. Et en 2024 ou 2025, l’exécutif tirera la sonnette d’alarme sur le fait que l’épargne des Algériens est converti en euros et prend la tangente, appauvrissant de fait l’Etat algérien. Il n’y aura personne pour dire qu’en 2018 lorsque les deux banques françaises travaillaient à collecter l’épargne des Algériens et à accorder à tour de bras des crédits où le risque financier est quasiment nul, les cinq ou six banques publiques que compte le paysage financier algérien, regardaient faire et imposaient une tonne de documents pour l’octroie d’un crédit immobilier ou refusaient tout simplement d’ouvrir des comptes épargnes pour cause d’origine inconnue des fonds déposés.

Voici donc la situation en ce mois d’Août 2018: Des banques étrangères font tourner l’argent des Algériens et leurs collègues algériennes dorment sur des milliers de milliards de dinars, annonçant année après année des résultats positifs dans un environnement économique moribonde où les PME peinent à trouver des financements pour leur projet et des citoyens ne trouvent pas où placer leur argent. Heureusement qu’il y a les étrangers… Mais jusqu’à quand ? 2025 ? Impossible de répondre à cette question lorsqu’on se rend compte du caractère quasi-scolaire des instructions du ministère des Finances à l’adresse des banques publiques. On est encore à l’âge de pierre de la communication financière. De là à voir une stratégie élaborée de la part des banques…

Par Smaïl Daoudi