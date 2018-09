<span style='text-decoration: underline;'>31 milliards de dollars collectés chaque année</span>:<br><span style='color:red;'>L’argent sale du terrorisme</span>

Les criminels exploitent illégalement et à une échelle quasi industrielle des ressources naturelles, comme l’or, les minerais, les diamants, le bois, le pétrole, le charbon de bois et les bêtes sauvages. Toutes ces activités hétéroclites mais génératrices de gros bénéfices, représentent 38% des revenus des groupes armés engagés dans des conflits, rapporte le rapport.

Alors que l’on pensait les groupes terroristes en perte d’influence sur les principales zones de conflit, un rapport international fait des révélations qui glacent le sang. Publié hier, le document co-écrit puis élaboré par des experts d’Interpol, de l’ONG «Global initiative against transnational organized crime» et l’ONG norvégienne «RHIPTO, attribue aux organisations criminelles une puissance financière considérable, avec une recette annuelle de l’ordre de 31 milliards de dollars. Cette somme surprenante est collectée via une taxation illégale de ressources naturelles et le trafic de drogue. Le rapport de plus de 150 pages met en évidence quelques 1000 chemin que prennent les terroristes dans le cadre des trafics en tous genre, traites des être humains compris. Cette statistique est valable à l’échelle de toute la planète.

Contrairement à ce qu’on aurait pu le croire, la première ressource des groupes terroristes provient des «crimes contre l’environnement». C’est ainsi que qualifient les rédacteurs du document l’exploitation et la taxation illégale de l’or, du pétrole et d’autres ressources naturelles. On aura compris que les criminelles ne se soucient pas de ce qu’ils détruisent comme nature, ne s’intéressant qu’à la valeur financière des produits, objets de leurs trafics. C’est donc à dessein que le rapport a été intitulé «L’Atlas mondial des flux financiers illicites». On y lit que «les conflits et le terrorisme sont aujourd’hui financés dans une proportion sans précédent par le crime organisé transnational et les revenus illicites tirés de l’exploitation des ressources naturelles». Un constat sans concession qui appelle à la responsabilité des Etats, mais qui fait ressortir par la même occasion, la formidable force de frappe, encore insoupçonnée, du crime organisé de par le monde.

Sans prétendre contraindre l’économie légale et la mondialisation, les criminels exploitent illégalement et à une échelle quasi industrielle des ressources naturelles, comme l’or, les minerais, les diamants, le bois, le pétrole, le charbon de bois et les bêtes sauvages. Toutes ces activités hétéroclite mais génératrice de gros bénéfices, représentent 38% des revenus des groupes armés engagés dans des conflits, rapporte le rapport. A côté de cette ressource, les organisations terroristes trouvent leur bonheur dans le trafic de drogue qui engrange 28% de leurs revenus. En sus de ces deux «postes» importants dans le financement de leur activité, les Daesh et consort imposent des taxes illégales, font dans les extorsions et les pillages pour réunir l’équivalent de 26% de leur revenus annuels.

Selon le même rapport, les donations extérieures que Daesh récupèrent via les quêtes dans les mosquées, notamment, n’interviennent qu’à hauteur 3 % seulement dans les « budgets » des organisations terroristes. Les enlèvements contre paiement de rançon rapportent à peu près la même somme annuellement. Pour illustrer leurs propos, les rédacteurs du document révèlent que les talibans afghans ont perçu entre 75 et 95 millions de dollars de la taxation des drogues, des terres et des produits agricoles durant l’année 2017.

A la mi-2017, le groupe terroriste Daech recevait 10 millions de dollars par mois. «Ce chiffre était de 549 millions à 1,6 milliard en 2014, mais il est vraisemblable que le groupe a constitué des réserves considérables, d’une taille inconnue», a estimé le rapport. L’argent sale du terrorisme est donc une réalité.

Alger: Smaïl Daoudi