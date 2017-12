Cette fin de l’année 2017, aura été marquée sur le plan international par la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Une décision qui allait soulever le courroux des peuples arabes et musulmans et surtout isoler les Etats-Unis d’Amérique sur la scène internationale après sa cuisante défaite diplomatique à l’ONU.

Une première dans les annales de l’organisation onusienne à laquelle ne s’attendait pas le virevoltant président américain ni sa représentante à l’Onu. Une victoire pour la cause palestinienne que l’Autorité du président Mahmoud Abbés a voulu exploiter pour une reconnaissance encore plus grande de l’Etat palestinien. En effet, le ministre palestinien des Affaires étrangères Riyad al-Maliki, a déclaré en début de semaine, que la Palestine demanderait bientôt sa pleine adhésion à l’ONU.

La Palestine qui jouit du statut d’Etat observateur non membre depuis 2012, sait que l’idée d’une paix avec deux Etats ne peut se construire que si au niveau de l’ONU, sa pleine adhésion est entendue.

Et pour ce, l’autorité palestinienne a décidé de faire de l’année 2018 son année diplomatique par excellence, en commençant dès ce mois de janvier par introduire auprès de l’organisation onusienne d’une demande formelle d’adhésion de la Palestine. Il faut dire que le vote du 21 décembre où l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur le statut d’El-Qods pour déclarer la décision de M. Trump comme «nulle et non avenue» par 128 voix contre neuf et 35 abstentions, a montré que la majorité des pays n’est pas en faveur des thèses israéliennes, puisque la première puissance mondiale a été renvoyée à ses premiers cours et donc la route est encore grande ouverte pour les Palestiniens d’arracher cette adhésion qui mettra terme aux folles visées hégémoniques de l’entité sioniste.

La priorité est donc totalement donnée par l’Autorité palestinienne à l’action diplomatique et à la concertation et non à la violence qui a toujours servi Netanyahu et son gouvernement qui manipulent à merveille la politique de la victimisation, qui met très mal à l’aise les pays européens à cause des événements de la deuxième guerre mondiale. Mais, face à la diplomatie, la parade des Israéliens est souvent inefficace et brutale. Une question d’images qui pèsera très lourd au sein de la communauté internationale et dont le président Mahmoud Abbas en est bien conscient.

Par Abdelmadjid Blidi