<span style='text-decoration: underline;'>Ahmed Gaïd Salah à propos de la présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>«L’armée ne soutient aucun candidat»</span>

Le chef d’état-major a démenti, hier à partir d’Oran où il se trouvait en visite de travail et d’inspection, les allégations colportées par des cercles intéressés, faisant état d’un intérêt porté par l’armée en faveur de l’un ou l’autre candidat à la présidentielle. «Parmi les propagandes colportées par la bande et ses acolytes et qu’il faut combattre, est celle qui tente de répandre l’idée que l’Armée Nationale Populaire appuie un des candidats aux prochaines présidentielles. C’est là une propagande dont le but est de perturber cette importante échéance électorale. À cet effet, nous affirmons que seul le peuple plébiscitera le prochain Président à travers les urnes et que l’Armée Nationale Populaire ne soutient personne, et c’est un engagement que je prends devant Allah, la patrie et l’histoire». Et de préciser: «Comme nous soulignons encore une fois, et partant de l’intégrité que la Glorieuse Révolution de Libération nous a appris, que nous sommes sincères dans nos dires et loyaux dans nos actes, que nous ne dévierons jamais de nos positions, et que nous sommes engagés à continuer de faire face à la bande jusqu’à se débarrasser de ses manigances».

Cela étant dit, le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présenté la prochaine élection présidentielle comme un enjeu qu’il faut gagner. Cela dit, Ahmed Gaïd Salah a également estimé que cela relève de l’«évidence» pour le peuple algérien «noble et fier, habitué à relever tous ses enjeux». Cette vérité réaffirmée par le premier responsable de l’institution militaire, traduit une assurance quant à la réussite du prochain rendez-vous électoral. Ahmed Gaïd Salah ne se trompe pas, à ce sujet, lorsqu’il souligne dans une allocation prononcée devant tous les membres des forces navales par visioconférence, que les jeunes Algériens «sont conscients de l’enjeu de ce rendez-vous électoral et son extrême importance pour l’Algérie et son peuple». Un témoignage que confirme la relation forte entre l’ANP et le peuple. A ce propos, le chef d’état-major n’a eu de cesse l’occasion de ses nombreux discours au niveau de l’ensemble des régions militaires du pays, de souligner les liens solides entre le peuple et son armée, ainsi que la volonté de l’ensemble de la communauté nationale de sortir de la crise institutionnelle que traverse le pays, par le biais de l’élection présidentielle. A ce propos, le général de Corps d’armée ne manque de relever: «il nous appartient de rendre hommage à tous les citoyens, notamment les jeunes, qui ont pris conscience du défi que représente ce rendez-vous électoral et de son importance capitale pour l’Algérie et son peuple, en affluant massivement sur les bureaux d’inscription à travers les différentes communes de la République, pour s’inscrire sur les listes et se préparer à effectuer leur devoir national».

Cela étant, le général de corps d’armée mesure l’importance des médias pour transmettre l’information aux citoyens. Sur le sujet, Ahmed Gaïd Salah dira: «Tout le monde connaît l’importance de l’aspect médiatique et son impact sur l’opinion publique nationale ainsi que sur le déroulement des évènements. Partant, j’appelle les hommes intègres exerçant dans ce secteur, de faire preuve de conscience et de contribuer activement à la victoire de l’Algérie contre ses ennemis, à travers l’effort médiatique probe et la franchise qui caractérise les hommes de media patriotiques, et ils sont nombreux».

Une mobilisation souhaitée en faveur d’une approche objective et patriotique. Pour cela, le chef d’état-major met en exergue le droit de l’ANP «sur le secteur des médias nationaux, avec toutes ses branches, presse écrite et audiovisuelle, de suivre avec sincérité et franchise le déroulement et l’évolution des évènements, de faire preuve de l’objectivité requise dans le traitement des faits, de dire la vérité sans craindre les reproches de ceux qui font de l’alarmisme leur moyen médiatique idéal, et de mettre toujours l’intérêt suprême de l’Algérie au-dessus de toute autre considération. Tel est le conseil sincère que nous donnons à tous les hommes intègres du secteur de l’information», affirme le premier responsable de l’institution militaire.

Après avoir affiché la conviction de l’armée que le peuple algérien est seul maître à bord pour choisir son prochain président de la République, Ahmed Gaïd Salah a exprimé sa fierté détermination et optimisme «quant à l’avenir, que l’Algérie se dirige sur la bonne voie et ce, grâce à Allah, Le Tout-Puissant, et ensuite grâce à la prise de conscience de la majorité du peuple algérien qui sait, dans les moments décisifs, comment toujours trancher pour l’intérêt de l’Algérie uniquement, car, l’Algérie mérite d’être placée au-dessus de toute considération. Qu’Allah nous prête assistance et qu’Il soit Témoin de mes paroles».

Par ailleurs, le Général de Corps d’Armée a évoqué la juste sanction infligée à certains membres de la bande, voire ses têtes, à l’issue de la parution des peines à leur encontre pour complot contre l’autorité de l’Etat et contre l’autorité de l’Armée Nationale Populaire: «Dans ce contexte précisément, a dit le Vice-ministre de la Défense, je tiens à aborder la juste sanction infligée à certains éléments de la bande, voire ses têtes, à l’issue de la prononciation des peines à leur encontre pour complot contre l’autorité de l’Etat et contre l’autorité de l’Armée Nationale Populaire.

Des peines qui concrétisent une revendication populaire pressante et légitime, ont été reçues avec enthousiasme par les citoyens, qui ont exprimé leur satisfaction de voir ceux qui, dans un passé récent, sévissaient sur terre avec orgueil et dédain envers la souffrance de notre vaillant peuple. Le Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire a, ainsi, tenu ses engagements envers le peuple et la patrie, en ce qui concerne l’accompagnement de la justice pour juger les corrompus, en fournissant des garanties suffisantes pour ester en justice tous ceux impliqués dans la corruption, car, nul n’est au-dessus de la loi. Que le peuple algérien sache que nous ne connaitrons point de répit jusqu’à ce que chaque corrompu et chaque subversif ait la punition qu’il mérite.

L’opération de lutte contre la corruption se poursuivra jusqu’à la fin, soit l’assainissement du pays de ces corrompus qui détruisent les potentiels du peuple et l’avenir des générations, quels que soient les efforts à fournir et les sacrifices incommensurables à consentir».