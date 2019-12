<span style='text-decoration: underline;'>Revue El-Djeich </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Armée suit la voie de la concrétisation de la volonté populaire»</span>

Le commandement de l’Armée populaire nationale (ANP) a affirmé avoir soutenu et accompagné la voie du peuple qui s’est exprimé pour l’élection d’un président de la République à travers les urnes.

Le dernier éditorial de la revue «El-Djeich» a mis en évidence le choix de l’ANP à accompagner les Algériens et les Algériennes dans le projet de la concrétisation de la volonté du peuple pour inaugurer la nouvelle année 2020 avec un nouveau président à la tête de l’Algérie.

La revue «El-Djeich» a rappelé que l’accompagnement du peuple était toujours la préoccupation de l’ANP qui œuvre à la sauvegarde du pays contre les agissements de la bande.

« Le Commandement de l’Armée nationale populaire (ANP) a suivi la voie menant à «la concrétisation de la volonté exprimée par le peuple», en décidant que l’Algérie «inaugure la nouvelle année avec un nouveau président de la République, à travers le verdict des urnes », a écrit la revue «El-Djeich».

La même source a affirmé que le recours aux urnes est une volonté exprimée souverainement par le peuple. Ainsi, dans son numéro de N° 677 souligne que « (…), le Commandement de notre Armée a suivi, avec la même détermination, la voie menant à la concrétisation de la volonté exprimée par le peuple en toute clarté et sans équivoque, en décidant souverainement que notre pays inaugure la nouvelle année avec un nouveau président de la République, à travers le verdict des urnes ». La revue a affirmé que l’Armée a découvert le complot de la bande concocté contre l’Algérie et son peuple, qui a tenté de semer la division entre les Algériens pour instaurer « l’anarchie » et « l’instabilité ».

«L’Histoire a consigné pour toujours la position adoptée, cette année, par notre Armée, parce qu’elle a permis de dévoiler les agissements de la bande, de la neutraliser et d’éviter à notre pays de sombrer dans les méandres d’un avenir incertain, ainsi que les fossoyeurs de l’idéologie qui ont tenté de diviser le peuple, de saper sa cohésion, de pervertir son histoire et, par voie de conséquence, plonger le pays dans les affres de l’anarchie et de l’instabilité, à l’exemple de ce que subissent certains peuples de la planète », a souligné la même source. La revue El-Djeich a aussi affirmé que l’Armée a avorté toutes les tentatives de saper l’autorité de l’Etat et la pérennité de ses Institutions, affirmant que le processus électoral se déroulera dans la transparence. «De par le haut niveau de conscience de notre peuple et l’intégrité de notre Armée et de son Haut commandement, les vociférations des hyènes et des traitres, qui ont vendu leur âme au diable, ont été dévoilées tout comme leurs calomnies et leurs mensonges ont été mis à nu et, avec elles, toutes les tentatives de saper l’autorité de l’Etat et la pérennité de ses institutions ont avorté », détaille la revue. Et d’ajouter : « en réaction à cela, poursuit l’Edito, «le peuple a grandement apprécié les garanties données concernant le déroulement de l’ensemble de l’opération électorale et il a acquis la conviction qu’elle se déroulera dans la transparence et un climat de liberté, de démocratie et de concurrence loyale ». Enfin, la revue El-Djeich estime que la forte participation à l’élection présidentielle sera la meilleure réponse «aux égarés et aux nouveaux harkis qui ont vite fait de solliciter l’appui de parties étrangères connues pour leur profonde et historique rancune envers l’Algérie et son peuple, les appelant à intervenir dans nos affaires internes, comme si ces dernières ignorent la nature du peuple algérien et ne savent pas combien il est profondément sensible à ce qui pourrait être une ingérence dans nos affaires internes ». Pour la même source, le peuple n’a de leçon à recevoir de personne de l’étranger et rejette tout diktat de quelque partie que ce soit et encore moins de se soumettre à tout marchandage abject, quelle qu’en soit sa source. La revue El-Djeich a conclu son édito a rappelé que les Algériens sont attachés à la préservation de leur unité et de leur amour de l’Algérie, ainsi que leur fidélité aux sacrifices de leurs aînés.

Samir Hamiche