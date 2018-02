Les conflits sociaux qui commencent à peser sur la scène nationale, installent déjà un sentiment de malaise. Un malaise du essentiellement, à ce refus manifeste d’un dialogue sincère et capable, surtout de faire avancer les choses dans le bon sens. Des secteurs, comme la Santé et l’Education, posent de sérieuses interrogations sur les motivations non déclarées et des objectifs réels, que cachent ces mouvements sociaux.

La rigidité dont font preuve les syndicats et représentants des grévistes dans leur position du tout ou rien, est un fait rare et incompréhensible, dans les face à face sociaux. Ces positions intriguent, surtout quand on sait, que la pression, autant dans le secteur de la Santé, que dans celui de l’Education, ne se fait pas directement sur les pouvoirs publics, mais sur les malades et les élèves. Le but manifeste, est de mettre dans la gêne les deux ministères, en poussant les choses au pourrissement, et en espérant une réaction (violente si possible), des citoyens, pris en otage à cause de leurs enfants ou des malades en manque de soins et de suivi.

Une stratégie condamnable à tous les niveaux et surtout sur le plan moral. Un éducateur et un médecin, ne peuvent utiliser leurs concitoyens, comme «boucliers humains». C’est inadmissible et surtout dangereux, pour la stabilité du pays. Que les revendications des médecins soient plus ou moins légitimes, dans leur globalité, il n’en demeure pas moins, que l’on ne peut pas se permettre de refuser tout dialogue, au seul prétexte, que les revendications sont un package unique et indivisible, qu’il faut accepter dans sa totalité ou rien ne changera. Les dialogues et les négociations sont faits pour trouver un terrain d’entente, et travailler à la concrétisation d’un maximum de ces revendications, en mettant en avant le bon sens et l’intérêt suprême de la nation.

Pour ce qui est de l’Education et du Cnapeste, il faut dire, que ce syndicat a réussi l’exploit de se mettre à dos, une grande frange des citoyens qui n’acceptent plus le chantage, exercé par ce syndicat qui a fait le choix clair, de prendre en otage les élèves en les menaçant clairement, de faire échouer leurs examens de fin d’année, et notamment le Bac.

Ces positions jusqu’au-boutiste, ont enlevé une grande partie de la crédibilité de ces syndicats qui n’ont plus aucune sympathie dans la société. Ils ont réussi, par leur entêtement, non pas à régler un quelconque de leurs objectifs sociaux, mais juste à se mettre à dos, une grande partie de l’opinion publique algérienne.

Par Abdelmadjid Blidi