La prochaine élection présidentielle fait courir le principal parti islamiste et de l’opposition en même temps. On pourrait voir dans cette attitude, à trop parler de cette échéance, quelque chose de positif au sens où la scène nationale s’intéresse tout de même de très près, à ce rendez-vous politique majeur. On pourrait donc s’en réjouir sauf que nous sommes dans une situation un peu abracadabrante. Et pour cause, on sent bien qu’hormis quelques phrases toutes faites que prononcent certains acteurs politiques, les scénarios préconisés les plus vraisemblables sont mis sur la table, en totale contradiction avec l’esprit de la Constitution, censée être la seule constante qui guide l’action des uns et des autres. C’est dire qu’on tourne en rond, dans un paysage politique «hors normes». Pour illustration, posons-nous la question de savoir qui court à droite et à gauche, à la recherche de «soutien» en faveur de son candidat?

Ce n’est pas ce qu’on constate sur le terrain, ce qui amène à se poser d’autres questions: Qui multiplie les sorties médiatiques en insinuant plein de choses assez peu correctes à l’adresse de l’Armée Nationale Populaire ? Qui dit exactement le contraire de ce qu’il a avancé quelques jours auparavant, juste pour amadouer une partie de l’opinion qui ne voit pas d’un bon œil ces attaques mesquines contre le chef de l’Etat, au seul motif qu’il est tombé malade ?

Il faut dire que cet activisme «déplacé», est aussi le fait des Islamistes. Et parmi ces Islamistes, il y en a un qui court plus vite que les autres. Il est partout, dans toutes les chaînes de télévision privées, sa photo revient régulièrement dans la presse nationale. Il entend sans doute distancer ses pairs pour s’imposer comme le candidat idéal des Islamistes. Mais il ne s’arrête pas à cette seule ambition. Il pousse plus loin. Il veut fédérer toute l’opposition. Le hic dans cette démarche tient du fait qu’il interpelle les Algériens sur des sujets sans substance. Il ne leur parle pas de leur avenir social et économique. Il ne fait que tourner en rond. Lui, c’est Abderrezak Mokri, président du MSP. L’homme a bâti sa stratégie sur l’occupation de terrain et la multiplication des initiatives, sans se soucier vraiment de ce que pensent les Algériens de son activisme.

Par Smaïl Daoudi