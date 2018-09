Bon nombre d’acteurs à Oran arrivent encore, on ne sait comment, à cacher leur flagrante incompétence et leur approche de gestion douteuse, derrière des discours creux et des gesticulations stériles érigées en mode de gestion du secteur dont ils ont la charge. Une incompétence aggravée par une hallucinante tendance à la prédation et à la course aux privilèges liés à un poste occupé loin d’être mérité. Il s’agit en particulier de certains membres d’APC dans des communes de la Wilaya d’Oran, qui à chaque mandat, excellent dans l’art des zizanies et des querelles de clans. Des conflits internes prémédités et organisés dans le seul but de conquérir les commandes de l’APC. Dans certaines APC, même si en apparence l’ambiance n’est pas «explosive», les «manœuvres» et les agitations se déroulent discrètement en coulisses menées par des acteurs avides de déstabiliser le Maire en poste mais sans trop s’impliquer ouvertement. L’hypocrisie de cette faune d’agitateurs experts est bien connue sur la scène locale oranaise truffée par les opportunistes de tous bords. Et ainsi, «grâce» à ces énergumènes, des communes pourtant promises à un avenir économique et touristique reluisant, restent livrées aux médiocres improvisations et aux ratages en tous genres. Sans entrer dans le détail et dans le cadre des litiges et des querelles qui bloquent encore le fonctionnement de la mairie de Ain El Turck, on ne peut que constater l’ampleur de l’entêtement et du mépris affiché envers les administrés qui observent, impuissants, l’abandon de poste et le délaissement dans la gestion et le suivi des affaires de la collectivité. Notre confrère de Ouest Tribune rapportait hier, que le Wali d’Oran, lors de sa dernière visite à Ain El Turck, a eu du mal à cacher sa colère et son agacement face aux multiples tâtonnements constatés au niveau même de l’organisation et du planning de la visite d’inspection. Notre confrère, observateur bien averti de la scène locale, explique que la majorité des élus locaux de AIn El Turck, aussi bien à l’APC qu’à l’APW, jouent la carte de l’absence et du «boycott» des visites de travail des responsables de l’exécutif de wilaya dans leur commune. Cela, dans le seul but de pousser le maire en poste vers la sortie, une revendication qui dure depuis huit mois au nom d’on ne sait quelle «légitimité partisane». Aujourd’hui, beaucoup se demandent à quoi peut bien servir cette assemblée d’élus à la Commune d’Ain El Turck qui ne fonctionne plus depuis presque un an.

Par S.Benali