L’ascenseur des illusions

Un avis d’appel d’offres national, pour la réalisation d’un ascenseur électrique (monte-charge), reliant le port au boulevard Front de Mer, a été lancé en juin 2009, il y a plus de sept ans. Et c’est en 2013, quatre ans plus tard, que les travaux ont été finalement lancés pour ce projet inscrit, on s’en souvient, dans le cadre d’un programme de développement complémentaire de la wilaya d’Oran. Ce projet d’ascenseur urbain, géré par la direction des Transports, doit permettre de relier directement le port au centre-ville et ainsi disait-on, de régler un «crucial problème de transport» pour les usagers de l’enceinte portuaire. Il faut admettre cependant, que seuls les résidents du centre-ville devant rallier le port d’Oran, trouvent avantage dans ce «moyen de transport» permettant une rapide descente à partir du Front de mer. Pour ceux, bien plus nombreux venant des autres wilayas par taxis ou par camions, devant se rendre au port, le plus logique des trajets est d’emprunter la bonne vieille route du port et éviter en tout cas, l’entrée au centre-ville, saturé on le sait, par une circulation infernale. Cet ascenseur qui vise surtout à remplacer les vieux escaliers reliant le port au Bd Front de mer, existait déjà durant la période coloniale, mais était cependant «confisqué» par la direction des Travaux publics, située à cet endroit. Avec le temps et les dégradations, le vieil ascenseur vers le port, trop petit pour répondre à la demande croissante des nombreux employés et travailleurs voulant l’emprunter chaque matin, a fini par «s’éteindre» définitivement. Et c’est au détour d’une visite d’inspection et de travail du président de la République à Oran, que la décision fut prise d’octroyer une enveloppe de 20 milliards de centimes pour la réalisation de ce projet. Pourquoi pas diront certains. Mais bien d’autres, en observateurs avertis, s’interrogeaient déjà à l’époque sur ce genre de choix, de décisions d’investissements, qui soulèvent quelques légitimes interrogations. On se souvient de l’Histoire de l’ex-président Chadli Bendjedid qui contemplant le sommet du Murdjadjo à partir de la promenade Létang, a subitement ordonné la réalisation du fameux téléphérique qui à ce jour, trente ans plus tard, ne trouve toujours pas ses marques, ni son mode de fonctionnement et de gestion normale. La réalisation de cet ascenseur, comme bon nombre d’autres opérations inscrites en 2009, au programme complémentaire, allait connaître les aléas et les retards connus, nourris par l’éternel manque de rigueur et de maturation des projets. Rappelons, pour illustrer le propos, qu’en plus de la réalisation du monte-charge, pas moins de 15 milliards de centimes ont été affectés au projet de la gare routière au Douar Cheklaoua et à la station urbaine de taxis des Castors. La gare routière a été au final, «confiée» à un investisseur privé et celle des Castors est aujourd’hui démolie. Lancé en 2013, ce projet de réalisation de l’ascenseur reliant le port d’Oran au boulevard de l’ALN (Front de mer), devait être en principe, réceptionné cet été et inauguré, en même temps que la nouvelle ligne maritime Oran-Ain El Turck. Selon des sources proches du projet, les cabines devant transporter les passagers, n’ont pas été installées. Et un confrère de la presse locale a constaté sur place, que les travaux étaient à l’arrêt. Ainsi va Oran…

Par S.Benali