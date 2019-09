<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 </span>:<br><span style='color:red;'>L’ASM Oran n’est plus invaincue, son entraîneur confiant pour l’avenir</span>

L’ASM Oran a essuyé, samedi dernier, sa première défaite de la saison sur le terrain du WA Tlemcen (2-0) dans le cadre de la 5e journée de la Ligue 2 de football, mais son entraîneur Salem Laoufi demeure confiant quant à la suite du parcours.

Cette défaite ne va pas remettre en cause nos ambitions de retrouver l’élite dès la saison prochaine, et ce, malgré les problèmes énormes dans lesquels se débat le club depuis l’intersaison, notamment sur le plan financier», a déclaré à l’APS, le technicien oranais. Ironie du sort : l’ASMO, sous la houlette de Salem Laoufi qui a pris les commandes techniques de cette équipe à partir de la 21e journée de la saison passée, n’a concédé en 14 rencontres qu’une seule défaite face au même adversaire, le WAT, lors de la 28e journée. «Il a fallu que nous revenions une fois encore à Tlemcen pour signer notre deuxième défaite en 15 matchs. C’est ça le football, même si pour la rencontre de samedi passé, nous n’avions pas tous les atouts en main», a encore dit Laoufi, faisant allusion à quelques absences de taille enregistrées au sein de son effectif pour blessures. «Malgré cela, je dois dire que mes joueurs ont bien résisté et n’ont pas hésité à acculer l’adversaire dans son camp. Malheureusement pour nous, nous avons pêché sur le plan offensif surtout que ce secteur était privé pour l’occasion de pas moins de trois attaquants sur lesquels nous misions énormément», a regretté le technicien oranais. L’ASMO, qui recule à la huitième place avec huit points, n’est pas pour autant prête à rendre les armes dans la course à la montée, a assuré son entraîneur, estimant que le championnat n’est qu’à ses débuts. «Le chemin est encore long et nous avons toutes les chances de rattraper notre retard. Et puis, le changement prévu dans le système de compétition à partir de la saison prochaine permet de revoir à la hausse le nombre des équipes qui vont accéder de la Ligue 2 fixé jusque-là à trois formations.

Nous devons donc en profiter pour faire notre retour parmi l’élite», a-t-il insisté. Seul bémol : les problèmes financiers risquent de jouer un mauvais tour à la formation de «M’dina J’dida», dont les joueurs ont même observé une grève il y deux semaines pour réclamer la régularisation de leur situation financière. «Ce sont des problèmes qui resurgissent à chaque fois. J’espère que les autorités locales en particulier viendront à notre rescousse et aideront notre club à surpasser cette situation difficile. L’ASMO est une vraie école de football qui mérite plus de considération», a souhaité Salem Laoufi.