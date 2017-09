<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 Mobilis</span>:<br><span style='color:red;'>L’ASM Oran reporte la construction de son centre de formation pour un problème d’assiette foncière</span>

L’ASM Oran, pensionnaire de la Ligue deux de football, est contraint de reporter le lancement des travaux de construction de son nouveau centre de formation, après s’être retrouvé avec une assiette d’un hectare et demi seulement, déplore mardi son président de la section football Larbi Oumamar.

« Nous étions parmi les premiers clubs à avoir déposé les dossiers d’usage au niveau du Ministère de la jeunesse et des sports dans le cadre du projet de la tutelle visant à doter les clubs professionnels de centres de formation. On se retrouve recalés au moment où les retardataires ont eu des avantages meilleurs dans ce registre» , a déclaré mardi à l’APS le responsable de la formation de M’Dina Djedida.

« L’ex-wali d’Oran nous avait attribué une assiette de 12 hectares. Aujourd’hui, et on ne sait comment, on se retrouve avec une superficie d’un hectare et demi.

Evidemment, une telle surface ne peut servir à abriter un centre de formation digne de ce nom» , a encore précisé Oumamar. Récemment, le MC Oran, évoluant, quant à lui, en Ligue 1, a entamé les démarches administratives d’usage pour obtenir prochainement une assiette d’une superficie de 5 hectares, selon son président Mohamed Belhadj, dit «Baba». Depuis le passage du football algérien au professionnalisme, soit depuis 2010, des promesses ont été faites par les pouvoirs publics pour doter les clubs des deux paliers professionnels de centres de formation, mais le projet tarde à se concrétiser sur le terrain. Tout le monde reconnait à l’ASMO sa grande contribution en matière de formation. «Nous sommes un club formateur par excellence, et rien que pour cela, on mérite plus de considération. En principe, la priorité nous aurait été donnée dans la réalisation des centres de formation, en raison de l’excellent travail qu’on a tout le temps réalisé dans ce domaine», a conclu Oumamar.