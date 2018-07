<span style='text-decoration: underline;'>Trois matchs amicaux cette semaine pour l’USMBA</span>:<br><span style='color:red;'>L’ASMO, l’ESM et le CRT au menu dès demain</span>

L’ASMO, l’ESM et le CRT au menu dès demain

Trois matchs amicaux cette semaine pour l’USMBA : L’ASMO, l’ESM et le CRT au menu dès demain

C’est au stade du 24 février, que s’est déroulée la reprise des entrainements, avant-hier, après le stage de la Tunisie, sous la houlette du suisso-tunisien, Moez Bouakkaz.

La raison du choix de l’OPOW, revient aux quelques 36 millions de créances, du centre des jeunes talents, envers l’USMBA. C’est dire, que le club bel Abbésien est encerclé, par les dettes de joueurs, de fournisseurs, de lieux d’entrainement, d’entraineurs, et même de la part de la FAF. Une vrai calamité, à deux semaines du coup d’envoi du championnat 2018-2019, dont le premier match face à l’ES Sétif, qui risque d’être ajourné, à cause de la participation de l’Entente, dans la compétition africaine. Concernant l’effectif, il n’est toujours pas clôturé, et certains joueurs seront sacrifiés, afin de se permettre la possibilité d’avoir des licences, pour les nouvelles recrues. Qui sera le dindon de la farce ? La réponse sera connue dans le cours de cette semaine.

Et pour palier le manque de compétition de ses joueurs, après seulement deux rencontres amicales, disputées sur la terre tunisienne, l’entraineur Moez vient d’avoir l’aval, de disputer trois rencontres amicales cette semaine. D’abord, au stade du 24 février de Bel Abbés, où les camarades du milieu Yahia Labani, rencontreront demain lundi l’ASM Oran, puis le lendemain mardi, l’ES Mostaganem et enfin, vendredi prochain, le CR Témouchent sur le terrain de ce dernier. Trop de matchs en quelques jours sur deux joutes, lundi et mardi posent problème, selon certains techniciens belabbésiens, que nous avons rencontrés avant-hier.

B. Didéne